So wird der eigene Garten zu einem Paradies

Wanderausstellung mit mehreren Aktionen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Eine Wanderausstellung „Vielfalt im Garten – Lebensraum für Insekten & Co“ der Natur- und Umweltschutzakademie NRW ist von Freitag, 19. Mai, bis Donnerstag, 15 Juni, in der Stadtbücherei Radevormwald zu sehen.

Diese Ausstellung befasst sich mit Fragen der Artenvielfalt in Gärten. Es geht dabei um die wichtige Rolle der Insekten und wie man als Grundstücksbesitzer sein Areal oder als Mieter seinen Balkon naturnah gestalten kann. Auch die Problematik der Schottergärten wird angesprochen. Infomaterialien liegen bereit und können mitgenommen werden.

Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten der Bücherei besucht werden. Der Eintritt ist frei. Ergänzend zur Ausstellung wird die Stadtbücherei Bücher zum Thema präsentieren, die ausgeliehen werden können.

Außerdem gibt es ein vielfältiges Begleitprogramm, erstellt von Regina Hildebrandt (Umweltbeauftragte des Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamtes), Kathi Hentzschel (Bergischer Naturschutzverein), Sabine Fuchs (IG Wiebachtal) und Büchereileiterin Sandra Oetelshoven.

So wird es am Dienstag, 23. Mai, um 17 Uhr eine Gärtnerstunde mit Melanie Schoppe geben, in der erläutert wird, wie man auch auf kleinem Raum seinen Garten in einen geeigneten Lebensraum für Tiere verwandeln kann.

Film über die abenteuerliche Reise einer Biene

Am Dienstag, 30. Mai, erläutert um 17 Uhr der städtische Klimaschutzmanager Niklas Lajewski unter dem Motto „Der Obstbaum im Garten“ welche Bäume für den jeweilige Garten geeignet sind, wie man alte Obstsorten pflanzen und die Bäume richtig pflegt.

Am Freitag, 2. Juni, wird dann um 16.30 Uhr im Büchereikino ein Dokumentarfilm für die ganze Familie, gezeigt, in dem es um die abenteuerlicher Reise einer Biene von ihrem Schlupf bis zur Gründung eines neuen Bienenvolkes geht.

Am Samstag, 3. Juni, haben von 10.30 bis 11.30 Uhr Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren Gelegenheit, unter der Leitung von Friederike Kolaks Insektenhotels aus Naturmaterialien zu bauen.

Am Dienstag, 6. Juni, um 17 Uhr erläutert Kathi Hentzschel, wie man als Gartenbesitzer Sämereien selbst gewinnen kann.

Regina Hildebrandt informiert am Dienstag, 13. Juni, um 17 Uhr unter dem Motto „Blühender Balkon“, wie auch auf kleinem Raum ein naturnaher Lebensraum für Insekten, Vögel, Blumen und Sträucher geschaffen werden kann.

Für alle Veranstaltungen wird um Anmeldung unter Tel. (02195) 932177 oder in der Stadtbücherei gebeten. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt.