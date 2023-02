So wird 2023 in Rade Karneval gefeiert

Nach drei Jahren Zwangspause sind die Jecke heiß auf die 5. Jahreszeit.

Von Claudia Radzwill

Die 5. Jahreszeit steht an - und auch die Bergstadt erfasst das närrische Fieber. 2020 wurde in Radevormwald das letzte Mal so richtig Karneval gefeiert. Dann kam Corona. 2021 befanden sich die Narren und Närrinnen im Lockdown. 2022 stiegen kurz nach Jahreswechsel die Inzidenzen wieder an – die meisten Veranstaltungen wurden abermals abgesagt.

2023 darf nun endlich wieder geschunkelt, gelacht und getanzt werden. Ohne Coronaauflagen. Los geht’s an Weiberfastnacht, 16. Februar, mit dem Sturm der Jecken der Rua Kapaaf aufs Rathaus. Um 11.11 Uhr wird Bürgermeister Johannes Mans der (symbolische) Schlüssel zum Verwaltungssitz an der Hohenfuhrstraße abgenommen – und die närrischen Weiber übernehmen die Macht.

Am Freitag, 17. Februar, eröffnet die Karnevalsgesellschaft Rua Kapaaf Kunterbund die Sitzung „Das kunterbunte Bürgerhaus“. Im Saal am Schlossmacherplatz erwartet die Besucher ein buntes Programm, verspricht Sitzungspräsident Dirk Finger. Dieses Amt hat er das erste Mal inne – und er freut sich schon „närrisch“ auf die Sitzung. Einlass ist um 16 Uhr, der Einmarsch der Karnevalisten erfolgt gegen 16.30 Uhr. „Mit dabei ist der Büttenredner 'Tuppes vom Land' und der Kabarettist Jürgen B. Hausmann“, berichtet Dirk Finger. Das Gespann „Willi und Ernst“ kommt zur Sitzung und auch die Tanzgruppe Kölsch Hännes'chen ist dabei. Als zweite Tanzgruppe kommen die Wahner Wibbelstetze aus Köln ins Bürgerhaus. Mit der Band Kolibris konnte man eine weitere Größe des Kölner Karnevals verpflichten. Mit einem „Rua Kapaaf“ und „Alaaf“-Schlachtruf wird das Dreigestirn aus Wipperfürth begrüßt. Vor dessen Auftritt muss sich Dirk Finger eilen und das Kostüm wechseln, verrät er. Denn neben dem Sitzungspräsidentenamt bei der Rua Kapaaf hat er bei der „KG Baulemann anno pief rot-weiß“ aus der Hansestadt das Amt des Prinzenadjudanten inne. Restkarten für das „Kunterbunte Bürgerhaus“ gibt es noch, unter karten@rua-kapaaf.de

Am Karnevalssamstag, 18. Februar, heißt es: „Der Zoch kütt“. Die Erste Große Radevormwalder Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß (RKG) kündigt den Karnevalszug an, er startet um 14.11 Uhr am Festplatz und schlängelt sich durch die Innenstadt. Im Anschluss beginnt der Straßenkarneval - auf dem Markt sorgt ein DJ für Stimmung, sagt RKG-Vorsitzender Dominik Betz. Ebenfalls am Karnevalssamstag lockt Sven Schreiber mit seiner Agentur Hammerevents zur „After Zoch“-Party ins Bürgerhaus. „Ab 17 Uhr ist geöffnet“, erklärt er. DJ Roland Reh heizt mit kölsche Tön, Après-Ski-Hits und Partymusik ein. Wer noch eine Karte ergattern will, muss sich sputen. „Es sind nur noch wenige da“, sagt Schreiber. Im Vorverkauf gibt es die für 15 Euro bei PBS Schwanz am Schlossmacherplatz.