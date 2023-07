So toll waren die Tage in Dänemark

Ob bei Geländespielen bei Tag und Nacht, der Disko, einem Theaterstück oder der Kreativzeit: Alle kamen auf ihre Kosten.

Radevormwald. Die Evangelische Jugend aus Radevormwald bot in diesem Sommer wieder eine Jugendfreizeit in Aabenraa in Dänemark an. Und die 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das zehnköpfige Team – inklusive zwei Köchen – hatten in der ersten und zweiten Woche in den Sommerferien eine super Zeit, heißt es in einem Bericht von der Freizeit.

Zum Beispiel konnten die Jugendlichen bei einem Fantasy-Geländespiel Zwerge, Elfen, Trolle, Hexen und weitere magische spannende Charaktere treffen. Bei „Anno 1801“ wurde das bekannte Computerspiel analog umgesetzt, die Teilnehmer wurden in drei Gruppen mit jeweils eigener Hauptinsel geteilt. Nun ging es darum, die Stadt auf der eigenen Insel weiter zu entwickeln, Forscher und Händler auszubilden und weitere Inseln für neue Rohstoffe zu besiedeln.

Zum Abschluss gab es einen schicken Gala-Abend

Zwar gab es nicht immer Sonne, aber wenn sie schien, wurde natürlich auch viel Zeit am Strand verbracht. Beim Nachtspiel „Area51“ mussten die Teilnehmer Katzenaugen und Forschungsberichte finden, ohne dabei von den „Wachen“ erwischt zu werden. Zur Mitte der Freizeit gab es dann eine besonders gelungene Disco zum „Bergfest“.

Das Freizeitthema „Making memories“ beschäftigte die Radevormwalder Jugendlichen von Anfang an. Es ging darum darüber nachzudenken, welche Erinnerung einen begleiten und wie welche entstehen. Dafür gestalteten die Jugendlichen ihr eigenes Buch; mit Sticker, Glitzer, Krepppapier und vielen weiteren Utensilien wurden Erinnerungen verewigt – besondere Momente wurden unmittelbar mit einer Polaroid-Kamera festgehalten.

Die Gedanken der Teilnehmer zu diesem Thema inspirierten dann auch zu einer abendlichen Andacht. Viele kreative Ideen wurden umgesetzt, als Theaterstück, Poetry Slam, als Bild oder als Lied.

Gegen Ende des Aufenthaltes kam es dann zum beinahe schon legendären „Fackelspiel“. Zum Abschluss gab es einen Gala-Abend, bei dem alle Teilnehmer sich richtig schick machten und stilecht wie in einem Casino feierten. Eine Fotowand zeigte noch einmal die Höhepunkte des Programms.

Natürlich hatten die Jugendlichen auch Gelegenheit, eigene Zeit zu verbringen, etwa in der Turnhalle, auf dem Volleyballplatz oder in den verschiedenen Gruppenräumen.

Ein großes Dankeschön der Evangelischen Jugend geht an das Küchenteam Felix Schimmelpfennig und Yannick Dahlmann und an Toni Müller, der in der zweiten Woche dazustieß und sogar eigenes Brot backte. Ein ebenso großer Dank geht an das Leiterteam mit Janina Kreutz, Robert Melzer, Lucas Köster, Philipp Gosens, Carina Wall, Christian Melzer und Robin Köster, die mit der hauptamtlichen Jugendleitung Julia Müller wieder alles gegeben hätten, heißt es in der Pressemitteilung.

Natürlich freuen sich nun alle auf die Freizeiten im kommenden Jahr. Da gibt es nämlich die nächste Jugendfreizeit, die 2024 dann in der Zeit vom 13. bis zum 27. Juli nach Kolding in Dänemark führt.

Auch die Kinderfreizeit wird im kommenden Jahr wieder stattfinden: Vom 2. bis 9. August geht es dann in die Niederlande, und zwar zur „Nieuwe Brug“ bei Ommen. s-g

