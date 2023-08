So steht es in Radevormwald um die Pflege

Die Kosten für Pflege steigen und steigen – und reichen laut Experten doch nur gerade so aus, um die laufenden Kosten zu decken.

Gestiegene Kosten, immer weniger Personal – Doch Pflegeexperten beruhigen.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Monatlich etwa 350 Euro mehr als noch im Vorjahr müssen Pflegebedürftige für einen stationären Pflegeplatz in einer Einrichtung zahlen. Eine deutliche Erhöhung von fast 16 Prozent für Betroffene, jedoch auch eine berechtigte Preisanpassung seitens der Einrichtungen. Denn Gründe für die Preissteigerung sind nämlich unter anderem gestiegene Betriebskosten, durch die Explosion der Energiepreise, aber auch bessere Löhne für gutes Pflegepersonal. Zwischen 4500 und 6000 Euro kostet mittlerweile in der Regel ein Heimplatz, sagt Harald Schäfer, Leiter der Johanniter-Seniorenhäuser.

Bezahlt werden diese Kosten anteilig von den Senioren selbst und, je nach Höhe der Pflegestufe, von der Pflegekasse. Im bundesweiten Durchschnitt, so eine Berechnung des Verbands der Ersatzkassen (vdek), lag der Eigenanteil im Vorjahr bei etwa 2200 Euro, aktuell sind es fast 2550 Euro. Die ausgezahlte Durchschnittsrente liegt allerdings nur bei knapp 1150 Euro.

An dieser Lücke ändert auch die vom Bund beschlossene Reform erstmal nichts. Arbeitnehmer müssen nun zwar einen höheren Pflegebeitragssatz zahlen – seit 1. Juli 2023 gelten allgemein 3,4 Prozent (Kinderlose zahlen 3,6 Prozent) statt wie bislang 3,05 Prozent -, doch auch das sei nur ein kurzfristiger Tropfen auf den sprichwörtlichen heißen Stein, urteilt Kyra Springer, Koordinatorin des Trägervereins „aktiv 55 plus“, zuständig für Pflegeberatungen in Radevormwald.

„Sorge besteht, dass das Geld im Alter komplett für die Pflege draufgeht.“

„Im Moment sehen wir noch keinen gravierenden Anstieg bei den Beratungen“, berichtet Springer. „Sorge besteht aber eigentlich schon immer, dass das Geld im Alter komplett für die Pflege draufgeht.“ Mit der neuen Gesetzgebung würden Pflegebedürftige oder deren Angehörige stärker zur Kasse gebeten. Allerdings gebe es ein Schonvermögen von 10.000 Euro. Wer sich den Heimplatz trotz entsprechender Pflegestufe nicht leisten könne, habe Anspruch auf Sozialhilfe. „Ich kann verstehen, dass, wenn man ein Leben lang gearbeitet hat, man im Alter nicht dem Staat auf der Tasche liegen will.“ Doch darauf werde es bei den steigenden Kosten wohl früher oder später hinauslaufen.

Die stationäre Einrichtung, erklärt Springer, komme erst für jene infrage, die jenseits der 85 Jahre sind oder einen Pflegegrad über drei haben. „Alle anderen müssen zu uns in die Pflichtberatung.“ Ziel sei es, die Menschen so lange wie möglich in der eigenen häuslichen Umgebung zu halten.

Auch Harald Schäfer, Leiter der Johanniter-Seniorenhäuser, sieht keinen Panikausbruch bei seinen Bewohnern und Angehörigen. „Wir haben bislang keine besorgten Rückmeldungen hierzu erhalten.“ Dass jemand die Einrichtung verlassen müsste, weil er die gestiegenen Kosten nicht tragen könne, darüber müsse sich niemand Sorgen machen. „Hier fällt niemand durchs Raster. In der Not werden die Kosten von der Allgemeinheit getragen.“

Sorgen müssten sich eher jene machen, die derzeit noch mitten im Leben stehen. Ob es für sie die Pflege, wie wir sie heute kennen, noch geben wird, sei angesichts fehlender Pflegekräfte, einer immer stärker alternden Gesellschaft und explodierenden Kosten fraglich. „Die Preiserhöhung reicht ja nur aus, um die laufenden Kosten zu decken.“ Wenn der Gastronomie Personal fehle, würden Öffnungszeiten verkürzt. „Wenn uns Pflegekräfte fehlen, können wir nicht am Freitag das Schild an die Tür hängen ‚wir sind Montag wieder für sie da‘“, sagt Schäfer provokativ. Es sei gut, dass Pflege nun durch gestiegene Kosten wieder diskutiert werde. Dabei bleiben dürfe es aber nicht.

Hintergrund

Eintritt: Das Eintrittsalter in ein Pflegeheim wird immer höher. Im Schnitt, vermutet Harald Schäfer, sind Männer 82 Jahre alt, wenn sie in eine stationäre Einrichtung gehen, Frauen um die 85 Jahre.

Verweildauer: Die Verweildauer nimmt ab. Laut dem Altersinstitut liegt diese bei etwa 2,5 Jahre.