So soll es ohne Hilfe von Sana weitergehen

Der Trägerverein „aktiv 55lus“ sucht weitere Förderer und Spendengeber – Lions-Club gibt 2000 Euro.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Zu einem Update haben Kyra Springer, Koordinatorin des Trägervereins „aktiv 55plus“, und Schriftführer Uwe Kremers am Mittwochmorgen eingeladen. Auf der Mitgliederversammlung des Trägervereins vor einigen Tagen hatte der Vorstand mitgeteilt, dass die jahrelange Förderung durch das Sana Krankenhaus ausläuft (wir berichteten). Nach der vereinbarten fünfjährigen Unterstützung wurde sie nicht mehr verlängert. „Wir können, angesichts der insgesamt angespannten Lage – wie die wirtschaftliche Situation des Hauses sowie den ausstehenden gesundheitspolitischen Entscheidungen zur Krankenhausreform – aktuell keine Ausgaben tätigen, die nicht unmittelbar der Stabilisierung des Krankenhausstandortes dienen,“ hieß es von Sana.

Der Verein stehe für mehr als die Senioren- und Pflegeberatung

Der Verein „aktiv 55plus“ zog bereits personelle Konsequenzen. „Ich habe meinen Stellenanteil reduziert“, sagt Kyra Springer. „Eine weitere Stelle mussten wir streichen, den Mitarbeiter freistellen“, bedauert sie. Die Senioren- und Pflegeberatung sind in ihrem Umfang nicht betroffen, stellt Kyra Springer klar. „Sie läuft über die Stadt und wird über die Kreisvorlage refinanziert.“ Ein und eine halbe Stelle stehen zur Verfügung – für präventive Hausbesuche und eine intensive Beratung vor Ort.

Doch „aktiv 55plus“ steht - wie der Name schon aussagt - für viel mehr. Der Verein gibt das Gerüst für Treffpunkte, Gesprächskreise, Projekte. Dazu gehören der Reparaturtreff, die Rader Hilfsbörse, Sprechstunden zu Smartphone, der Netzwerkkalender. Das Telefonangebot „Einfach mal reden“ jeden Montag um die gleiche Zeit - im Coronalockdown entstanden – ist ein weiteres erfolgreiches Angebot. „Durch die Unterstützung des Sana Krankenhauses wie auch Vereinsmittel haben wir bisher insgesamt zweieinviertel Stellen finanzieren können. Damit haben wir Organisation, Planung und Umsetzung der Projekte neben der Beratung stemmen können“, sagt Uwe Kremers. Zum Thema „Kurzzeitpflege“ habe der Verein bereits ein Projekt im Fokus gehabt – das ruhe nun. Ziel des Trägervereins sei es derzeit, zumindest eine halbe zusätzliche Stelle wieder dazu zu bekommen.

+ Guido Kienast vom Reparaturtreff bringt die Armbanduhr von Wolfgang Trott wieder zum Laufen. Der Treff gehört zu „aktiv 55pus“. © cr

Doch dafür brauche es Geld. Eine erste Finanzspritze gab es jetzt bereits. Über den Radevormwalder Arzt Dr. Andreas Weide gab es den Kontakt zum Lions-Club Wermelskirchen-Wipperfürth, der auch in Radevormwald und Hückeswagen und aktiv ist. Das Hilfswerk des Clubs hat dem Trägerverein 2000 Euro überwiesen. Vielen ist die Adventskalender der regionalen Lionsgruppe ein Begriff. Der Erlös fließt stets in kulturelle und in Charity-Projekte. Für Lothar Dähn vom Hilfswerk des Clubs ist die Arbeit des Trägervereins „eine großartige Sache“. Er betonte: „Auch die Hausärzteschaft vor Ort schätzt diese sehr.“ Das Geld soll helfen, zu überbrücken – bis man weiß, wie´s weitergeht. Kyra Springer und Uwe Kremers sind dankbar, dass die Spende ihnen ein wenig Luft verschafft.

Große Reserven habe „aktiv55plus“ nicht

Ziel sei es natürlich, eine langfristige Förderung zu finden. Große Reserven hat der Trägerverein nicht. Man sehe sich um, schaue wo es Fördertöpfe gibt. Führe Gespräche, stehe im Kontakt mit Sozialamtsleiter Volker Grossmann. Freuen würde sich der Vereinsvorstand, wenn sich ein oder mehrere langfristige Förderer finden würden.

Denn neben Senioren- und Pflegeberatung ist es dem Verein wichtig, mit ihren Angeboten älteren Menschen ein soziales Umfeld zu bieten, Anlaufpunkte. Kyra Springer berichtet vom Reparatur-Treff, der von Ehrenamtlern getragen wird. Eine Projektumsetzung sei das eine, getragen werden die Projekte durch den großartigen Einsatz der Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen, die darin auch eine Aufgabe finden. Wenn die Angebote wegfallen müssten, würde engagierten Radern wie den Besuchern und Besucherinnen der Treffs etwas fehlen. Der Verein „aktiv 55plus“ freut sich über jede noch so kleine Spende. „Nach der Mitgliederversammlung haben sogar schon einige ihren Beitrag – normalerweise 24 Euro – ganz spontan erhöht“, erzählt Kyra Springer gerührt.

Hintergrund

Der Trägerverein „aktiv 55pkus“ freut sich über Spenden von Privatperson und Unternehmen und auch über Sponsoren. Der gemeinnützige Trägerverein kann Spendenbescheinigungen ausstellen. Kontakt über Koordinatorin Kyra Springer unter kyra.springer@aktiv55plus.de oder Tel. 02195-9277353.