So schmeckt Kindern selbst Gemüse

TV-Koch Stefan Marquard war an der KGS Lindenbaum zu Gast. Beim Projekt „Sterneküche macht Schule“ soll gesunde Küche in der Schulmensa gefördert werden.

Radevormwald. Stefan Marquard ist vielen Zuschauern als Koch aus dem TV bekannt. In diesen Tagen steht er im Bergischen Land am Herd – und zwar nicht in einem Sternerestaurant, sondern in den Küchen von Schulen. Nachdem er bereits Station in der Wermelskirchener Schwanenschule machte, besuchte er nun die Katholische Grundschule (KGS) Lindenbaum in Radevormwald.

Marquard, der einen Michelin-Stern und 18 Punkte im weltberühmten Restaurantführer Gault-Millau vorweisen kann, hat bereits im Jahr 2015 die Initiative „Sterneküche macht Schule“ ins Leben gerufen. In Kooperation mit der Knappschaft zeigt er, wie die Küche in den Schulen noch gesünder werden kann.

Nicht, dass in der KGS Lindenbaum lieblos gekocht wird. Seit Jahren wird darauf geachtet, dass das Schulessen eine hohe Qualität hat. Und das soll so bleiben, betont Schulleiterin Barbara Janowski. „Wir möchten für unsere Kinder frisch gekochte Mahlzeiten. Das ist die Grundlage für ihre Gesundheit.“

So wird aktuell in der Grundschule gekocht

Derzeit wird den Schülern eine Mischung aus frischen und angeliefertem Essen geboten. Die KGS Lindenbaum wird in einigen Jahren an einen neuen Standort an der Elberfelder Straße ziehen – und dort wird es mehr Platz geben. „Wir wünschen uns in der neuen Schule eine Küche, in der wir noch mehr frisch kochen können“, sagt Janowski. Darüber wurde auch beim Besuch von Stefan Marquard gesprochen, zu dem auch Bürgermeister Johannes Mans und Jürgen Funke, Teamleiter Schule bei der Verwaltung, gekommen waren.

Doch was hat der Sternekoch den Schülern nun serviert? Zum einen gab es Smoothies, bei deren Zubereitung die Kinder mithelfen konnten. Außerdem wurden vegetarische Bouletten mit Kartoffelpüree und roter Sauce serviert. Dabei bekommen die Kinder gesundes Gemüse zu essen, ohne dass sie direkt mit der Nase darauf gestoßen werden.

Die Schüler waren auf jeden Fall von der Mahlzeit angetan. „Das schmeckt super. Der Koch hat gut gekocht“, sagte Grundschulkind Max. Über so ein ehrliches Lob freut sich auch ein Sternekoch. s-g