So reagiert Rades Einzelhandel auf die Outlet-Pläne in Remscheid

„Bahama Moden“ mit Roberta Mosciano und Anke Hüllen in der Kaiserstraße.

Outlet in Lennep: Remscheid unternimmt einen neuen Anlauf. Das sagen die Händler vor Ort zu den Plänen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Chancen stehen gut, dass in Remscheid-Lennep nun doch ein Outlet-Center entsteht. Der jüngste Versuch des britischen Investors McArthurGlen war gescheitert. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte wegen Details im Bebauungsplan die Pläne gekippt. Die Briten zogen sich vom 170-Millionen-Euro-Projekt zurück.

Nun will die Westerwälder Investorenfamilie Donnermuth einen neuen Anlauf wagen. Der Remscheider Rat hat bereits Mitte Juni mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

Doch wie sehen die Einzelhändler in Radevormwald das Vorhaben? Immerhin ist Lennep kaum eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt. Drohen Kunden etwa in das große DOC abzuwandern? Oder ist das Outlet-Center eine Chance, weil es Menschen in die Region zieht?

Wie findet der Bürgermeister die DOC-Pläne in Lennep?

Der Radevormwalder Bürgermeister Johannes Mans hatte sich bereits beim ersten Vorstoß für ein Outlet-Center in der Nachbarstadt im Gespräch mit unserer Redaktion positiv über die Pläne geäußert. Seine Meinung hat er nicht geändert: „Das kann für Radevormwald nur ein Gewinn sein.“ Mans hofft, dass die künftigen Kunden in Lennep auch den Blick über Remscheid hinaus richten und einen Abstecher in die Bergstadt machen. Schließlich habe Radevormwald einiges zu bieten, betont der Bürgermeister, beispielsweise vier interessante Museen und eine attraktive Gastronomie.

Anke Hüllen, Inhaberin des Fachgeschäfts „Bahama Moden“, hält es mit der alten Kaufmannsweisheit: Konkurrenz belebt das Geschäft. „Angst vor dem DOC habe ich nicht“, sagt die Geschäftsfrau. „Allerdings rechne ich nun auch nicht mit einem Riesenboom in der Region.“

Die Ketten, die voraussichtlich im DOC ihre Geschäfte eröffnen werden, sieht sie nicht als direkte Bedrohung. „Wir bieten in unserem Geschäft andere Waren an“, sagt Hüllen. Kundschaft komme nach Radevormwald auch aus Lennep oder der Remscheider Innenstadt.

Bei Rainer Habermann, Inhaber des gleichnamigen Schuhgeschäftes, überwiegt auch eher die optimistische Sicht auf die DOC-Pläne. „Dass uns das schadet, denke ich nicht“, sagt er.

„Ich kann mir vorstellen, dass es eher Kundschaft anzieht.“ Dabei hat er besonders die Klientel aus dem Märkischen Kreis im Blick. Während andere Kunden das DOC direkt über die Autobahnabfahrt in Remscheid ansteuern könnten, führe der Weg aus dem Westfälischen über die B229 – und damit durch Radevormwald.

Auch Martin Kühn, Inhaber des gleichnamigen Juwelier- und Uhrengeschäfts an der Kaiserstraße, zeigt sich entspannt, was die DOC-Pläne angeht. „Erfahrungsgemäß gibt es jene Kunden, die nur ins Outlet wollen, dort einkaufen und wieder wegfahren. Und dann gibt es jene, die die Gelegenheit nutzen, um sich die Umgebung anzusehen.“

Die neuen Pläne der Investorenfamilie Donnermuth machten zudem einen besseren Eindruck als das Vorhaben von McArthurGlen. Die Konkurrenz aus dem Internet sei für inhabergeführte Geschäfte ernster als ein Outlet-Center, meint Kühn. „Ein Vorteil, den wir anbieten, ist natürlich die eigene Werkstatt.“

Folko Alexander Sensen, der Inhaber der Vinothek „Korkenzieher“ am Markt, ist überzeugt, dass mit dem DOC mehr Kaufkraft in die Region geholt wird. „Der Einzelhandel in Radevormwald muss sich positionieren.“

Mit dem Remscheider Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz stehe die Verwaltung in regelmäßigem Kontakt zu dem Vorhaben, sagt Mans. Es sei geplant, dass Mast-Weisz demnächst auch bei einem Besuch in Radevormwald vor Vertretern der Ratspolitik die neuen Pläne für das Outlet-Center erläutere.