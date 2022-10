So geht man um mit Demenzkranken

Das Sana Krankenhaus Radevormwald möchte Angehörige und Bezugspersonen von Pflegebedürftigen in ihrer Arbeit unterstützen und bietet dazu wieder einen Gruppenkurs Demenz (drei Mal 3,5 Stunden) an. „In unseren Demenzkursen lernen Angehörige, wie der Alltag mit an Demenz erkrankten Menschen gelingen kann. Wir wollen durch Vermittlung von praktischen Tipps und nützlichen Informationen zu einer besseren Betreuungssituation zu Hause beitragen und helfen, eigene Kräfte zu schonen“, sagt Anja Berger von der Familialen Pflege, die den dreiteiligen Kurs mit Marina Heintze-Salsedo durchführt.