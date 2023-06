So geht es beim TSV mit Tennis weiter

Vedran Gutic (26) übernimmt Leitung der Abteilung und hat schon ganz konkrete Ziele.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Knapp 100 Mitglieder gehören der Tennisabteilung des TSV Radevormwald an – nur ein Bruchteil des mehr als 900 Mitglieder starken Vereins. Trotzdem spielt Tennis an der Jahnstraße eine zentrale Rolle. Der TSV ist der derzeit einzige Verein, der noch eigene Tennisplätze betreibt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat sich Vedran Gutic ein Herz gefasst und kurzerhand den vakanten Posten als Abteilungsleiter übernommen.

„Ich möchte, dass meine Kinder auch noch die Möglichkeit haben, hier Tennis zu spielen“, sagt der 26-Jährige. Er hat noch keine Kinder. Doch die Zukunft der Abteilung ist gefährdet. „Fakt ist, dass es Tennis in Radevormwald nicht mehr geben könnte, wenn wir nicht die Kurve kriegen. Das hat mich letztlich motiviert, mich für den Posten zu melden“, sagt er.

Der Verein begrüßt den Tatendrang des 26-Jährigen und wählte ihn offiziell zum neuen Abteilungsleiter. Vorstellen musste sich Gutic bei seinen Vereinskollegen nicht. Seit seinem fünften Lebensjahr spielt Gutic dort Tennis. Er hat auch noch andere Zeiten erlebt, in denen die Abteilung vor Leben nur so strotzte. „Hier war immer etwas los. Es gab auch neben dem Platz viele Aktivitäten, eine lebhafte Gemeinschaft“, erinnert er sich. Doch schon vor der Pandemie zeichnete sich ein langsamer Untergang an. „Das muss so vor fünf oder sechs Jahren gewesen sein“, erinnert sich Gutic. Damals zog sich die alte Riege der Alt-Herren langsam zurück. Mit ihnen ging der Motor, verantwortlich für die gute Stimmung in der Abteilung, für Organisation und Geselligkeit. Mit der Pandemie ging schließlich alles den Bach runter. „Lange war ja nichts möglich. Die Leute haben sich immer mehr zurückgezogen“, erinnert sich Gutic. Mit der Rückkehr zur Normalität standen er und die übrig gebliebenen Tennisspieler des TSV vor dem Scherbenhaufen.

Seit April steht Gutic nun in der Verantwortung für die Abteilung. „Das Einzige, das mich tröstet, ist, dass ich nicht mehr viel kaputt machen kann“, sagt er. Vielleicht ist der 26-Jährige in seinen Visionen für die Zukunft der Abteilung so mutig und bereit, vieles auszuprobieren. Um neue Mitglieder zu gewinnen, plant Gutic die Reichweite der sozialen Netzwerke zu nutzen, vor allem Instagram. „Auf Insta treiben sich eher die Jüngeren noch herum. Auf Facebook finden wir ja eher die Altersgruppe 30+ wieder“, sagt er.

Ein neuer Kanal mit ansprechenden Videos zu Trainingseinheiten und Eindrücken der Anlage, könnte den einen oder anderen auf den Verein aufmerksam machen, glaubt er. „Viele haben vielleicht noch im Sinn, dass Tennis im Verein alte Opas im Pullunder sind, die Tennis spielen. Wir müssen deswegen attraktiver werden“, fordert er.

Dazu gehöre neben dem sportlichen Charakter auch ein geselliger Teil, der die Mitglieder auch abseits der Trainingszeiten in den Verein lockt. „Wir haben so ein schönes Vereinsheim, das nicht in dem Ausmaß genutzt wird, wie es könnte“, findet er. Seit langem fehle dem TSV ein gastronomisches Angebot, das Gutic gerne aufleben lassen würde. Für die Geselligkeit untereinander will Gutic beliebte Veranstaltungen aus der Vergangenheit wieder aufleben lassen und plant beispielsweise die Rückkehr des „HeDaRaBi-Cups“. Dieser „Herren-Damen-Radler-Bier“-Cup war in der Vergangenheit ein beliebtes Spaßturnier innerhalb der Abteilung. Anfang Juli soll mit einer Tennis-Opening-Party auf der Anlage gefeiert werden. „Ich stelle mir verschiedene Wettkämpfe vor, Beerpong oder auch Fußball-Tennis, was möglicherweise auch junge Leute anspricht und anlockt“, sagt er.

Im August möchte Gutic in Zusammenarbeit mit den übrigen Abteilungen ein großes TSV-Fest auf der Anlage organisieren. „Im Fokus steht, den Platz hier mit vielen Besuchern zu füllen“, sagt er. Ein Doppelturnier, bei dem jeweils ein Mitglied (egal welcher Ableitung) mit einem Neuling spielt. Zudem bekommen alle Abteilungen die Möglichkeit, sich und ihre Sportarten vorzustellen. Ein großer Sporttag mit Grill und Spaß, das ist die Vision von Gutic.