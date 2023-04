So feiern die Feuerwehren im Frühjahr

In den kommenden Wochen richten mehrere Radevormwalder Einheiten größere Feste aus.

Von Stefan Gilsbach

In der Zeit zwischen den Oster- und den Sommerferien knubbeln sich die Festtermine im Kalender. Dann sind die Menschen daheim und das Wetter ist (meistens) angenehm – ideale Voraussetzungen für gut besuchte gesellige Veranstaltungen. Die Feuerwehr-Löschzüge in Radevormwald machen da keine Ausnahme, in den nächsten Wochen wird in mehreren Ortschaften gefeiert. Hier ein Überblick für alle, die schon einmal die kommenden Party-Wochenenden planen möchten.

Feuerwehr Wellringrade: Nicht am eigenen Gerätehaus, sondern auf dem Flugplatz Leye feiert die Löschgruppe Wellringrade am kommenden Wochenende, 14. bis 16. April, ihr „Angrillen“. Und das hat einen guten Grund. Denn der Höhepunkt der drei Festtage wird das „Ballonglühen“ auf dem Flugplatz sein.

Start des „Angrillens“ ist am Freitag, 14. April, um 19 Uhr mit dem Fassanstich. Der Clou soll am Samstag, 15. April, ein DJ-Abend mit Ballonglühen auf dem Flugplatzgelände Leye sein. Der Sonntag, 16. April, ist ein Familientag: Ab 11 Uhr wird auf dem Flugplatz ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten.

Feuerwehr Herbeck: Für die Löscheinheit Herbeck ist dies ein besonderes Jahr. 2023 feiern die Mitglieder das 150-jährige Bestehen der Herbecker Feuerwehr. Dazu sind mehrere große Veranstaltungen geplant, der Höhepunkt soll am ersten Wochenende im Mai sein.

Bereits für Sonntag, 23. April, laden die „Blauröcke“ alle interessierten Besucher zu einem „Tag der offenen Tür“ in das Feuerwehrgerätehaus an der Elberfelder Straße ein. Die Gäste können bei dieser Gelegenheit unter anderem die Drehleiter der Hauptwache bewundern, die zu diesem Anlass in Herbeck steht. Es wird informiert über das Verhalten in Krisenlagen. Die Besucher können vieles selber ausprobieren, und natürlich werden verschiedene Einsatzfahrzeuge der Einheit ausgestellt.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen dann am Freitag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr. Nach einem Fackelzug wird es eine Party im Bürgerhaus geben. Am Samstag, 6. Mai, gibt es von 10 bis 16 Uhr eine „Blaulichtmeile“ in der Innenstadt, bei der verschiedene Einsatzfahrzeuge besichtigt werden können. Am Abend startet um 19 Uhr die „Partytime“ mit der Band Coverpiraten. Für geladene Gäste gibt es am Sonntag, 7. Mai, um 13 Uhr einen Empfang im Bürgerhaus.

+ Eine Löschübung der Jugendfeuerwehr wird es beim Frühschoppen in Önkfeld wieder geben – bei hoffentlich besserem Wetter als 2017 wie auf dem Bild zu sehen. © Jürgen Moll

Feuerwehr Önkfeld: Wer in den Wonnemonat hineinfeiern möchte, der ist am 30. April und 1. Mai in der Ortschaft Önkfeld richtig. Die dortige Löschgruppe lädt für Sonntag, 30. April, um 20 Uhr zum „Tanz in den Mai“ ins Festzelt am Gerätehaus ein. Der Eintritt beträgt acht Euro. Für Stimmung und Tanz sorgt DJ P von P2R Music. Ein Grillwagen versorgt die Gäste mit leckerem Essen, außerdem wird neben Bier und anderen Getränken eine Maibowle serviert. Am Montag, 1. Mai, ist am Feuerwehrgerätehaus ein Frühschoppen, der um 11 Uhr beginnt und für die ganze Familie gedacht ist. Verschiedene Spiele und eine Hüpfburg sorgen für Unterhaltung.

Ein Höhepunkt ist die geplante Schauübung der Kinderfeuerwehr um 14 Uhr, bei welcher die Sechs- bis Zwölfjährigen eine brennende Holzhütte löschen. Neben Grill-Spezialitäten, kühlen Getränken und Maibowle wird nachmittags ein Kuchenbuffet geboten.

Hintergrund

Das Rader Stadtgebiet ist in neun Löschgebiete mit 240 aktiven Feuerwehrleuten und drei Löschzügen zusammengefasst. Löschzug I besteht aus den Einheiten Stadt und Herbeck. Löschzug II ist zuständig für die Gebiete im Norden des Stadtgebietes und im Tal der Wupper. Die drei Einheiten sind Herkingrade, Remlingrade und Önkfeld. Löschzug III setzt sich aus den Einheiten Landwehr, Wellringrade, Borbeck und Hahnenberg zusammen.