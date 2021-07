Sie sind mit Kindertagespflege sehr zufrieden

Betreuung

+ © Flora Treiber Die Gründerinnen Madeline Müller Schubbert (links) und Melanie Mairle sind nach einem Jahr sehr zufrieden mit der Entwicklung. © Flora Treiber

Vor einem Jahr gründeten Melanie Mairle und Madeline Müller Schubbert Klitze-Klein.

Von Flora Treiber

Das erste Jahr in der Kindertagespflege Klitze-Klein mit neun Betreuungsplätzen ist rum. Melanie Mairle und Madeline Müller Schubbert haben in diesem Jahr viel gelernt und ihre Entscheidung, sich mit einer Großtagespflege an der Telegrafenstraße selbstständig zu machen, bisher nicht bereut.

„Es war genau die richtige Entscheidung, mit der wir beide wahnsinnig glücklich sind“, sagt Madeline Müller Schubbert, die ursprünglich aus Berlin kommt und als Eventmanagerin gearbeitet hat. Sie und Melanie Mairle haben sich als junge Mütter kennengelernt und zusammen den Entschluss gefasst, ihren alten Berufen den Rücken zuzukehren und sich als Tagesmütter qualifizieren zu lassen.

Den Schritt zu wagen, sich beruflich umzuorientieren und etwas eigenes auf die Beine zu stellen, haben sie als Freundinnen und Kolleginnen gemeistert. „Wir haben uns wahnsinnig viel ausgetauscht, viel über unsere Pläne und das Konzept unserer Kindertagespflege gesprochen, sodass wir sehr gut vorbereitet waren“, sagt Melanie Mairle.

Tagesmütter freuen sich über das große Vertrauen

In diesem Sommer haben sich die beiden Tagesmütter von den ersten Kindern aus ihrer Gruppe verabschiedet, weil sie jetzt in einen Kindergarten wechseln. Der Abschied war Gelegenheit, um das erste Jahr von Klitze-Klein Revue passieren zu lassen. „Es war toll zu spüren, wie sehr uns die Kinder, aber auch die Eltern vertrauen. Alles hat funktioniert und unser Konzept wird gut angenommen“, sagt Mairle.

Die Kinder, die ihre Wochentagen bei Klitze-Klein verbringen, genießen eine freie und naturnahe Kindheit. Der Garten der Tagespflege ist liebevoll hergerichtet, der angrenzende Wald wird regelmäßig besucht und der riesige Bollerwagen, in dem zehn Kinder Platz haben, ist ein richtiger Hingucker. „Wenn wir damit in der Innenstadt unterwegs sind, ziehen wir alle Blicke auf uns.“ Madeline Müller Schubbert möchte den Kindern, die sie betreut, die Kindheit bieten, die sie selber erfahren hat. „Es geht darum die Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen.“

Zu dem Konzept gehört auch das Eichhörnchen Columbus, das sich im Laufe des Jahres zu dem Maskottchen der Kindertagespflege entwickelt hat. Columbus begrüßt die Kinder jeden morgen, gibt Ratschläge und tröstet. Gut tut den Kindern aber auch die gemütliche Atmosphäre der Tagespflege. Jedes Detail stimmt.

„Wir haben uns extrem viel Mühe mit der Einrichtung gegeben. Hier lebt es sich, wie in einer Wohnung und nicht wie in einer Betreuung“, erläutert Melanie Mairle das Konzept.

Die Rückmeldung durch die Eltern und die Anmeldezahlen bestätigen den Erfolg der Kindertagespflege. Schon jetzt gibt es zahlreiche Anfragen für 2020. „Wir haben noch keine Plätze konkret vergeben, deswegen kann man sich noch bei uns melden.“ Melanie Mairle und ihre Kollegin entscheiden nach einem persönlichen Gespräch mit den Eltern und Kindern, an wen sie ihre Betreuungsplätze vergeben.

Die Zusammenarbeit mit Stadt und Jugendamt läuft gut

Mit den Rahmenbedingungen für Tagesmütter sind beide zufrieden. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Radevormwald funktioniere meistens gut. „Wir werden unterstützt und können uns bei Fragen jederzeit an das Familienbüro wenden.

KINDERTAGESPFLEGE STELLE Gesucht wird von den Gründerinnen eine Tagesmutter, die sie in der Kindertagespflege Klitze-Klein unterstützt. In der Einrichtung werden Kindern zwischen sechs Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten betreut. Die Tagespflege an der Telegrafenstraße 30 betreut Kinder von montags bis freitags von 7.30 bis 14.30 Uhr. Kontakt zu den beiden Leiterinnen unter Tel. (01 63) 1 84 44 57 aufnehmen. Details zu der angebotenen Stelle der Tagesmutter können bei einem persönlichen Gespräch geklärt.

Bei der Gründung war die Vorfinanzierung der Ausgaben schwierig und momentan die Vertretung bei Krankheit“, erläutert Melanie Mairle. Wenn sie oder Madeline Müller Schubbert krank wird, ist es immer wieder ein Problem, eine Vertretung zu finden. „Ein Teil der Kinder muss dann zu Hause bleiben, weil uns keine Vertretung zugeteilt wird“, sagt Madeline Müller Schubbert. Aus diesem Grund sucht die Kindertagespflege eine weitere Tagesmutter, die das Team ergänzt.