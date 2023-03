Sieben Wochen Einkehr und Verzicht

Die Zeit vor Ostern ist traditionell eine Zeit der Besinnung.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit: In den Wochen bis Ostern schränken sich traditionell Menschen aus religiös-spirituellen, aber auch aus gesundheitlichen Gründen in ihrer Lebensführung ein, vor allem beim Essen, aber auch in anderen Bereichen, etwa beim Fernsehen oder beim Internet-Konsum. Die Kirchengemeinden bieten traditionell in diesen Wochen Veranstaltungen an, bei denen gemeinsam der religiöse Hintergrund der Fastenzeit ausgeleuchtet wird. Man bereitet sich auf die ernste Passionswoche vor, die dann im glücklichen Fest der Auferstehung zu Ostern mündet.

Die lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald wird in der Karwoche Exerzitien anbieten. Am Montag, 3. April, am Dienstag, 4. und am Mittwoch, 5. April, finden diese immer von 18 bis 19.30 Uhr in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße 5 statt. In einer angeleiteten stillen Übung wird meditiert (Herzensgebet), anschließend geht es mit einigen Impulsen um einen Text der Passionsgeschichte. Im Anschluss bleibt Zeit und Raum für den freiwilligen Austausch und das Nachsinnen.

+ Pastor Dieter Jeschke, reformierten Gemeinde. © Gemeinde

Die reformierte Kirchengemeinde in Rade wird eine Variante der Whats-App-Hoffnungsgruppe anbieten, die es bereits seit geraumer Zeit gibt. „In den kommenden sieben Wochen wird es unter dem Motto ,7 Wochen mit‘ auf Whatsapp ,Vitamine für die Seele’ geben“, kündigt Pfarrer Dr. Dieter Jeschke an. Wer diese geistlichen Impulse aufs Handy bekommen möchte, wird gebeten, Pastor Jeschke seine Handynummer anzuvertrauen, und zwar unter Tel. (02195) 1044 oder per E-Mail an pfarramt@rade-reformiert.de. Die „Vitamine für die Seele“ werden dann jeweils samstags gegen 18 Uhr zum Glockengeläut eintreffen. Jeschke selber hält die Fastenzeit aber auch jenseits der digitalen Welt ein: „Ich verzichte bis Ostern auf Fleisch und alkoholische Getränke.“ Sieben Wochen als Vegetarier – welche Erfahrungen hat er damit gemacht? „Ich wundere mich, wie rasch man danach wieder in den alten Trott gerät“, sagt er.

Es wird wieder den Ökumenischen Kreuzweg geben

In der selbstständig-lutherischen Martini-Gemeinde ist ebenfalls keine Veranstaltung vorgesehen, die sich ausdrücklich auf die Fastenzeit bezieht. „Wir veranstalten am 22. März einen Seniorentreff mit Gottesdienst“, sagt Pastor Florian Reinecke. Allerdings stehe dies nicht unter dem Fasten-Motto. Er selber, sagt der Geistliche, faste während der nächsten sieben Wochen nicht: „Das kommt ja eher aus der katholischen Tradition.“ Er selber sei nicht damit aufgewachsen.

+ Pastor Florian Reinecke von der Martini-Gemeinde. © Flora Treiber

Bereits jetzt steht fest, dass es kurz vor dem Ende der Fastenzeit, am Palmsonntag, wieder den Ökumenischen Kreuzweg geben wird. Gemeinsam machen sich die Kirchengemeinden der Stadt dann auf, um das kleine Holzkreuz zu dem großen Kreuz nach Herkingrade zu bringen. Am Sonntag, 2. April, treffen sich um 15 Uhr alle Interessierten auf dem Parkplatz des Landhauses Önkfeld, um von dort aus gemeinsam Richtung Herkingrade aufzubrechen. Die Strecke ist etwa zwei Kilometer lang, auf dem Weg gibt es immer wieder besinnliche Pausen, in denen über Fragen wie „In welchen Beziehungen stehst du? Wie, auf welche Weise gestaltest du sie?“ reflektiert wird.

Wer bei dem Ökumenischen Kreuzweg mitgehen möchte, kann sich im lutherischen Gemeindeamt unter Tel. (02195) 67710 anmelden.

Hintergrund

Zeit: Die Fastenzeit umfasst die 40 Tage vor dem Osterfest. In protestantischen Kirchen wird auch der Begriff Passionszeit verwendet.

Gewohnheit: Typisch ist die Änderung von Essgewohnheiten. Im Mittelalter war es üblich, in dieser Zeit nur eine Mahlzeit pro Tag einzunehmen und auf Fleisch, Milchprodukte, Eier und Alkohol zu verzichten.

Buße: In der römisch-katholischen Kirche ist die Fastenzeit auch eine Zeit der Buße.