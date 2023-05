Sieben Jugendliche feiern Konfirmation

Sieben Jugendliche haben am Sonntag in der reformierten Kirche am Markt ihre Konfirmation gefeiert: Melina Baumann, Maximilian Gernath, Marie Carlena Gettler, Nora Hartmann, Sarah Kröschel, Jayden Martin Leukel und Jolie Osenberg. Die Leitung des Gottesdienstes hatte Pfarrer Dr. Dieter Jeschke. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Projektchor der reformierten Gemeinde unter Leitung von Kirchenmusikerin Veronika Madler.