Sie sprechen für den neuen Jugendbeirat

Karim Stark, Leander Teichert und Anastasia Dinh bilden den Vorstand des frisch gewählten Gremiums.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Viel zu lange fühlten sich Karim, Leander und Anastasia nicht von den Lokalpolitikern repräsentiert. Um das zu ändern, wurden sie selbst tätig und arbeiteten mit Jugendamt, Vertretern von Fraktionen, Schulen, Organisationen und Interessierten an der Realisierung eines Jugendbeirats für Radevormwald.

Weil er sich aktiv einbringen wollte, trat Leander Teichert (15) beispielsweise im Frühjahr 2022 der Grünen Jugend bei. „Durch die Parteipolitik habe ich das Gefühl, dass es eher schwierig ist, als Jugendlicher etwas durchzuführen. Im Stadtrat sitzen eher ältere, die uns nicht erreichen. Also kam die Frage auf, wie wir uns als Jugendliche sonst Gehör verschaffen könnten, ganz unabhängig einer politischen Ausrichtung“, erklärt Leander seine Motivation, sich dem Arbeitskreis anzuschließen.

Ähnlich ging es Karim Stark (17): Er schloss sich in jungen Jahren der Jugendorganisation der SPD an. Doch das tun längst nicht alle Jugendliche, weiß Karim. „Viele gehen nicht in eine politische Organisation, weil sie ihre politische Orientierung vielleicht auch gar nicht kennen.“ Der Jugendbeirat ist in seinen Augen nicht nur das perfekte Mittel, um der Stimme der Jugendlichen in der Stadt mehr Gewicht zu verleihen, sondern auch optimal, um sich zunächst parteipolitisch neutral, dennoch politisch zu engagieren. „Die politische Neutralität des Jugendbeirats ist mir besonders wichtig“, betont Karim.

Anastasia Dinh (17) findet es deprimierend, dass alle in ihrem Umfeld der Stadt den Rücken kehren, weil sie der Ansicht sind, dass es in Radevormwald kaum Angebote für Jugendliche gibt. „Das hat mich motiviert mitzumachen und dabei zu helfen, dass Kinder und Jugendliche auch selbst Hand anlegen können, um die Situation zu verbessern.“ Besonders gefreut habe sie, dass nach einem Jahr Vorarbeit, die Idee eines Jugendbeirates, von Erwachsenen und Jugendlichen so gut aufgenommen wurde. „Ich bin mega happy, dass sich trotz der kurzen Vorlaufzeit von der Entscheidung, einen Jugendbeirat einzurichten bis zur Wahl, überhaupt so viele Jugendliche zur Wahl gestellt haben.“ Dass sie auch selbst einen Platz im Gremium einnimmt, stimmt sie froh: „Gerechnet habe ich mit der Wahl nicht. Es ist keine Selbstverständlichkeit.“

Nun haben sie sich auch in den Vorstand des neuen Gremiums wählen lassen: Karim Stark ist der Vorsitzende, Leander Teichert und Anastasia Dinh sind seine Stellvertreter. Zusammen repräsentieren sie den Jugendbeirat nach außen und organisieren ihn nach innen. „Ich habe großen Spaß an der Politik und habe auch Lust, Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Karim . In seiner neuen Funktion will er den Beirat auf gute und stabile Füße stellen und daran arbeiten, dass alle gewählten Jugendvertreter gleichberechtigt mitwirken.

„Ich habe mich eigentlich nur für den Vorstand beworben, weil ich es wichtig finde, auch eine weibliche Stimme im Vorstand zu haben“, erklärt Anastasia. Auch in der Politik findet sie es wichtig, die weibliche Perspektive vertreten zu wissen. „Es gibt Themen, wie etwa das über kostenlose Hygieneartikel für Mädchen, für die Jungs kaum ein Gespür haben können. Auch im Umgang miteinander oder in der Formulierung, kann es nicht schaden auch ein weibliches Mitglied im Team zu haben.“

Leander will mit seinen Fähigkeiten und Know-how das Gremium nach vorne treiben. „Für den Vorstand habe ich mich beworben, weil ich glaube, dass es in dieser Position auch um gewisse Fähigkeiten geht.“ Er selbst beurteilt sich als führungsstark und rhetorisch versiert genug, um selbstbewusst auftreten zu können. „Darüber hinaus habe ich durch meine Mitgliedschaft in der Jugendorganisation der Grünen sowie der Mitarbeit im Arbeitskreis zum Jugendbeirat auch Erfahrung in der Organisation sowie der Arbeit in Ausschüssen.“

Inhaltlich bringen alle drei Vorstandsmitglieder andere Schwerpunkte mit. Anastasias Fokus liegt darin, Jugendaktivitäten zu fördern, mit Vereinen dafür zusammenzuarbeiten und die Innenstadt durch Sitzgelegenheiten und Verweilorte für Jugendliche attraktiver zu gestalten. Leander will sich dafür einsetzen, alle weiterführenden Schulen mit Wasserspendern auszustatten, die Toiletten etwa am Theodor- Heuss-Gymnasium zu sanieren und die ehemalige BMX-Strecke als Treff für Jugendliche zu reaktivieren. „Auch der Austausch und Kontakt zu den Grundschülern und ihren Bedürfnissen ist wichtig“, sagt Leander. „Denn als Jugendbeirat vertreten wir auch sie.“

Karims Schwerpunkt liegen auf eine bessere Freizeitgestaltung, vor allem im sportlichen Bereich, sowie einer schöneren Gestaltung der Schulen und einer Verbesserung des ÖPNV. „Die Idee von Jugendbeiratsmitglied Erik Stiller, die Straßenbeleuchtung auf der Bahntrasse zu verbessern, finde ich auch sehr wichtig. Denn die Trasse ist ein wichtiger Weg, für uns Jugendliche mit dem Fahrrad – und da sieht man frühmorgens oder abends die Hand vor Augen nicht.“

Hintergrund

Wahl: 18 Jugendliche kandidierten im März für den Jugendbeirat. 13 kamen schließlich in den Rat.

Beteiligung: 1184 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren waren wahlberechtigt. 453 Stimmen wurden letztlich abgegeben, was einer Wahlbeteiligung von knapp 38 Prozent entsprach.