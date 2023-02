Sie singen, beten und schweigen für den Frieden

Knapp 80 Bürger versammelten sich auf dem Radevormwalder Markt bei einer Kundgebung.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Als russische Truppen vor einem Jahr in die Ukraine einmarschierten, schaute ein Großteil der Welt fassungslos zu. Sprachlosigkeit, Sorgen und Ängste befielen auch die Menschen in Radevormwald, die sich wenige Tage nach Kriegsbeginn auf dem Markt einfanden, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen, sich aber auch gegenseitig Halt zu geben. So auch am vergangenen Freitagabend, ein Jahr danach.

„Niemand von uns hätte gedacht, dass der Krieg so lange gehen würde“, sagte Gerd Uellenberg als stellvertretender Bürgermeister und Sprecher des Radevormwalder Bündnis für Demokratie. Er äußerte sich froh und dankbar darüber, trotz Regen und Kälte, so viele Menschen zu sehen, die ein Zeichen der „Solidarität mit dem Schicksal eurer Landsleute“ setzten, wie Uellenberg den Ukrainern vor Ort versicherte. Er stellte auch klar, dass sich die Anschuldigungen Europas an das russische Regime nicht grundsätzlich an alle Russen richte, schon gar nicht an „die Bürger russischer Herkunft in unserer Stadt“.

Ein Licht der Hoffnung auf dem Markt und in der Kirche

Emotional wurde es, als ein ukrainischer Chor neben der Nationalhymne eine ukrainische Ballade auf sein Heimatland sang und die Anwesenden auf dem Platz ihre Smartphones zückten, die Taschenlampen-Funktion aktivierten und sich das Licht im Takt der Musik über den Köpfen der Menschen bewegte. Ein Licht der Hoffnung, das auch Diakon Burkhard Wittwer von der katholischen Kirchengemeinde beim anschließenden Friedensgebet in der reformierten Kirche anhand der Osterkerze entzündete als Zeichen der Anwesenheit Gottes und als Zeichen der Auferstehung.

Waren während der etwa 40-minütigen Kundgebung auf dem Marktplatz gut 80 Menschen dabei, versammelten sich anschließend in der Kirche etwa 100 Besucher. Pastor Dieter Jeschke warnte die Anwesenden, dass es bei diesem Friedensgebet nicht um große Predigen gehen würde, sondern vielmehr darum, Raum für gemeinsame Friedensgebete und Friedenslieder zu bieten. Ein besonders intensiver Moment entstand, als Wittwer zu einem längeren Schweigen einlud. Ein Seufzen ging durch die Reihen, als Wittwer das Schweigen unterbrach und sich bei den Anwesenden dafür bedankte, sich auf die Stille eingelassen zu haben.

Dass viele Menschen ein Jahr nach Kriegsbeginn offensichtlich noch großen Bedarf spüren, in der Gemeinschaft ein Zeichen für den Frieden zu setzen oder anhand gemeinsamer Lieder und Gebete Mut und Hoffnung zu schöpfen, zeigten nicht nur Kundgebung und Friedensgebet. „Ich meine doch zu spüren, dass es eine Grundhaltung gibt, die ich beschreiben möchte mit: Wir lassen uns nicht bange machen, und wir leben aus einer größeren Hoffnung“, erklärte Diakon Wittwer. Die Einstellung zu weiteren Waffenlieferungen ohne Verhandlungsoptionen sei different.

Dieter Jeschke seinerseits hatte bei Kriegsausbruch Redebedarf bei Jugendlichen gespürt. Der Krieg habe die Hilfsbereitschaft innerhalb der Gemeinde noch mal deutlicher hervorgehoben.