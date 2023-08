Sie sind ab sofort im Kreis tätig

Die Volksbank Oberberg begrüßt 15 Auszubildende.

Radevormwald/Oberberg. Die Volksbank Oberberg hat 15 neue Auszubildende zum Start ihrer beruflichen Laufbahn begrüßt. Mit Kerstin Weber ist auch eine Radevormwalderin dabei. Der Vorstand der Bank hieß die neuen Kollegen willkommen.

„Ich freue mich, dass Sie sich für eine Ausbildung in unserem Haus entschieden haben. Qualifizierter Nachwuchs ist für uns die beste Investition in die Zukunft“, sagte der Vorstandsvorsitzende Ingo Stockhausen.

So laufen die ersten Tage der Ausbildung ab

Ausbildungsleiterin Sarina Scherbaum und Lisa Marie Dresbach von der Volksbank-Akademie haben für die jungen Bankkaufleute ein umfangreiches Einführungsprogramm vorbereitet. Bevor die neuen Auszubildenden ihre Arbeit in einer der 30 Geschäftsstellen der Volksbank Oberberg aufnehmen, werden in der ersten Woche in verschiedenen Workshops im Haus und in der Rheinischen Genossenschaftsakademie in Rösrath-Forsbach Basisinformationen und Grundlagen vermittelt.

In der anschließenden, praktischen Ausbildung werden die sieben Damen und acht Herren die verschiedenen Abteilungen der Volksbank kennenlernen und sich im Berufsschulunterricht, in weiteren internen und externen Schulungen sowie im dualen Studium zum Bachelor of Arts die Kenntnisse und Fähigkeiten für ihren weiteren persönlichen Werdegang aneignen, heißt es in einer Pressemitteilung des Geldinstituts.

Insgesamt gibt es bei der Bank 38 Azubis

Insgesamt beschäftigt die Genossenschaftsbank 38 Auszubildende. Damit nimmt die Volksbank Oberberg nach eigenen Angaben einen Spitzenplatz bei der Qualifizierung und Ausbildung junger Menschen ein. Die Volksbank Oberberg hat ihren Hauptsitz in Wiehl, ihr Geschäftsgebiet umfasst die Kommunen des mittleren und südlichen Oberbergischen Kreises sowie im Nordkreis Radevormwald und Hückeswagen. Auch im Remscheider Ortsteil Bergisch Born ist das Kreditinstitut vertreten.

Auf dem Foto sind die neuen Mitarbeiter zu sehen. Die Auszubildenden von links nach rechts: Said Ghandour, Denisa Dorca, Philipp Ott, Caroline Braun, Maximilian Michel, Besijana Gjocaj, Jonas Dorstewitz, Liana Dick, Mahmoud Chaaban, Lisa Manig, Tim Löser, Kerstin Weber, Luce Slotta, Vanessa Janik und Ervin Jakupi.

Übrigens: Wer sich für einen Ausbildungsstart im Jahr 2024 interessiert, kann sich ab sofort online bewerben: www.vb-oberberg.de/karriere s-g