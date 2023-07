Sie lösen knifflige Fragen rund um Rade

Eine aufgeweckte Truppe aus 15 Kindern brach vom Heimatmuseum aus zu einer Stadtrallye auf.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Grübelnd schauen die Kinder auf den Fragebogen in ihren Händen. Ein kleiner Fragenkatalog zu Besonderheiten der Stadt. „Die erste Frage haben wir schon beantwortet“, sagt Hatice (10) stolz. „Die Partnerstadt von Radevormwald ist Châteaubriant. Das hat uns ein Mann verraten“, sagt die Zehnjährige und lächelt. Dass die kleine Gemeinde im Nordwesten Frankreichs allerdings nicht die einzige Partnerstadt Radevormwalds ist, überrascht die Kinder dann doch. Mit ein wenig Schützenhilfe komplettieren sie schließlich ihre Antwort mit der polnischen Partnerstadt Nowy Targ. „Wie wird das denn geschrieben?“, will Jarne wissen. Der Zehnjährige kommt eigentlich aus Hamburg, kennt sich in Radevormwald aber ein wenig aus, weil er immer wieder zum Familienbesuch vorbeikommt. Bei der Stadtrallye macht er mit, um die Geburtsstadt seiner Mama noch besser kennenzulernen, erzählt er. „Ein wenig kenne ich mich aus, aber einiges sehe ich heute auch zum ersten Mal.“ Zumindest ist er an diesem Vormittag gefordert, näher hinzugucken, etwa um die Fragen zu beantworten oder die Gegenstände auf den kleinen Bildern im Stadtgebiet zu finden, wie etwa die außergewöhnliche Uhr an der Wand der evangelisch-lutherischen Kirche.

Jasmin (9) und Finja (8) sind zwar in Remscheid geboren, wachsen aber in Radevormwald auf. Sie selbst glauben eigentlich, dass sie sich gut in der Stadt auskennen, doch vieles sehen sie heute zum ersten Mal oder vielleicht seit langer Zeit wieder. Eines der Rätselbilder führt die kleine Truppe beispielsweise zum alten Pastoratshaus in die Burgstraße. Heute, gute Stube der Stadt, wo nicht nur die Kommunalpolitiker immer wieder tagen, sondern hin und wieder auch Trauungen stattfinden, gehörte das Haus früher der evangelischen Kirchengemeinde.

Jasmin und Finja erkennen den charakteristischen Stufenaufgang gleich wieder und müssen schmunzeln. „Hier haben wir mit Mama und Papa auch mal auf der Treppe gestanden“, erinnert sich Jasmin. Ihre Eltern schlossen in diesem Haus den Bund fürs Leben und knipsten im Anschluss mit den beiden Töchtern noch Erinnerungsfotos auf der Treppe. An diesem Vormittag stehen die Schwestern alleine auf den historischen Stufen, um Antworten auf die vielen Fragen der Stadtrallye zu finden. „Das macht schon viel Spaß“, sagen die Schwestern überzeugt. „Aber einfach ist es nicht“, gesteht Finja.

Das müssen auch einige Passanten zugeben, die bei so manchen Fragen etwas überfordert scheinen. Die Kinder fragen und bitten offen um Hilfe. Die Rader bleiben gerne stehen, um zu unterstützten. Bei der zweiten Frage muss keiner lange nachdenken. So erfahren die Kinder schnell, dass der Ort, indem jedes Jahr das Erntedankfest gefeiert wird, Önkfeld heißt.

Auch die Antwort auf die Frage, wann die 700-Jahr-Feier Radevormwalds war, ist schnell herausgefunden. „Die ist noch gar nicht allzu lange her“, sagt eine Frau und versucht sich angestrengt an das Jahr zu erinnern. Spätestens bei der dritten Frage müssen aber selbst Kenner der Stadtgeschichte scharf nachdenken. Die meisten, die die Kinder an diesem Vormittag ansprechen, müssen allerdings passen. „Wann fuhr denn jetzt der letzte Triebwagen vom Radevormwalder Busbahnhof ab?“, fragt Hatice. Langes Schweigen. Na dann auf zur nächsten Frage: Treppen zählen vor der reformierten Kirche am Markt.

Maja (10) hat in der Vergangenheit schon mal bei der Stadtrallye mitgemacht, doch wirkliche Vorteile daraus kann sie nicht ziehen. Denn keine Frage kommt ihr bekannt vor. „Wir haben den Fragebogen für dieses Jahr nochmal komplett überarbeitet“, verrät Elke Steinkamp vom Heimat- und Verkehrsverein, Leiterin des Arbeitskreises, der sich um solche Aktivitäten kümmert. Wie oft der Verein schon mit einer Stadtrallye beim alljährlichen Ferienspaß der Stadt mitwirkt, kann Steinkamp gar nicht so genau sagen. „Mindestens 15, wenn nicht sogar 20 Jahre“, vermutet sie.

Die Resonanz ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und variiert zwischen drei und 20 Teilnehmern. In diesem Jahr sind es erfreulich viele Kinder wie Jona (7), der einfach Spaß daran hat, mit anderen Kindern auf Erkundungstour durch die eigene Stadt zu laufen.

Zum Mitraten

In welcher Straße befand sich früher das Union-Theater? Wann wurde der Radevormwalder Schützenverein gegründet? Wie viele Stadtbrände gab es in Radevormwald und in welchen Jahren? Was bedeuten diese Wörter aus der Radevormwalder Mundart:

Riäkenfääler, Füürschprooke, Doniäwenbeniemen, Blombeeren und Blautwuoscht.