Sie kümmern sich um Rades Wanderwege

Vier Ehrenamtliche prüfen Markierungen.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Im Radevormwalder Gebiet gibt es rund 160 Kilometer an Wanderwegen. Sie gehören zu einem Wanderwegnetz, um das sich der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) kümmert. Die Wanderwege rund um die Städte und Gemeinden unterteilt der SGV in „Waben“. Für die vier Waben im Gebiet Radevormwald suchten SGV und Stadt unlängst ehrenamtliche Wegemarkierer, die Wanderwegemarkierungen prüfen und die Wege erhalten. „Wir haben einen Aufruf gestartet“, berichtete Flora Treiber, Referentin im Rathaus, bei einem Pressegespräch. Mit Erfolg: Gleich vier Ehrenamtliche fanden sich.

Mit Sebastian Keup, Norbert Richter, Sabine Fuchs und Katja Oelschläger sind damit alle Waben versorgt. „Mit so einem Interesse hatten wir nicht gerechnet“, sagte Tanja Sonnenschein, die sich mit Kirsten Hackländer aus dem Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamt auch um den Tourismus kümmert.

Sebastian Keup ist viel mit seinem Hund in den Wäldern unterwegs. Eigentlich hatte sich der Hückeswagener in der Schloss-Stadt als Wegemarkierer beworben. „Doch alle Stellen waren schon besetzt.“ Dann suchte man Leute für Radevormwald. „Ich bin in Hahnenberg aufgewachsen, kenne mich da gut aus. Es klappte und ich bin jetzt in der dortigen Wabe Wegemarkierer.“

Norbert Richter ist im Ruhestand und hat „ein bisschen Zeit“. Er macht gerne Spaziergänge im Wald – und hat sich daher gemeldet. Katja Oelschläger sagte: „Der Aufruf weckte mein Interesse, denn ich bin beim Nordic Walking aktiv und oft im Wald unterwegs.“

Durch Baumfällungen fehlen manche Markierungen ganz

Sabine Fuchs ist seit Jahren in der Natur zu Hause, immer mit ihren Hund und nicht nur als Vorsitzende der IG Wiebachtal. Sie weiß, wie wichtig es ist, Wanderwege zu pflegen. „Premiumwege wie der Wald-Wasser-Wolle-Weg werden öfter abgegangen, es gibt aber auch viele kleinere Wege.“ Die Markierungen dort seien über zehn Jahre alt, aufgemalt oder mit Metallplättchen angenagelt. „Die sind einfach verwittert.“ Um das alles zu erneuern, brauche man übrigens gut die dreifache Zeit als normal für den Weg. Aber das sei es wert. Markiert wird heute mit Aufklebern, die auf glatten Flächen halten und auch auf Alu-Plättchen, die dann mit baumschonenden Silikonkleber angebracht werden.

Durch die jüngsten Baumfällungen fehlen Markierungen aber auch ganz. Alternativ können sie an Pfählen angebracht werden, in Kooperation mit dem Städtischen Betriebshof. Soweit möglich, sollen Markierungen für regionale Wege und für die Themen- und Fernwanderwege des Bergischen Wanderlandes übrigens einen gemeinsamen Markierungsort haben, damit der Wald nicht „zumarkiert“ wird.

Fürs Anbringen der Wegeinfos gibt es sogar ein eigenes Rangsystem. Das lernten die neuen Wegemarkierer im Seminar bei SGV-Streckenpate Arndt Rüger. Im Radevormwalder Bürgerhaus kamen Wegemarkierer aus ganz NRW zusammen. „Theorie und Handwerk haben wir dort an die Hand gekommen“, erklärte Keup.

Wie und wann die Wege abgegangen werden, kann jeder für sich entscheiden. „In zwei Jahren muss jeder allerdings einmal seine komplette Strecke abgegangen sein“, sagte Sabine Fuchs.