Sie gehen, aber haben ihren Kampf gewonnen

Die IG Wiebachtal löst sich Ende des Jahres auf.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Sabine Fuchs hatte es bereits im April angekündigt, nun folgt die bittere Erkenntnis: Die IG Wiebachtal hat es nicht geschafft und wird sich auflösen. So hat es diese Woche der Vorstand beschlossen, nachdem in der vorgegebenen Zeit kein Nachfolger für den Vorsitz des Vereins gefunden werden konnte.

Bei der Jahreshauptversammlung im Frühjahr hatte sich die langjährige Vorsitzende Sabine Fuchs nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt. Die Vereinsspitze stellte ihren derzeit 450 Mitgliedern im April ein Ultimatum: „Wenn sich bis zum 31. Juli niemand findet, wird der Verein zum Ende des Jahres abgewickelt.“

Seit der Hauptversammlung, berichtet Fuchs, habe es zahlreiche Gespräche gegeben. Niemanden fiele es leicht, die Interessengemeinschaft nach 14-jähriger Arbeit aufzulösen. Doch letztendlich habe sich auch niemand bereiterklärt, die Vereinsführung zu übernehmen. Der eigentliche Daseinszweck der IG sei heute ohnehin überholt.

Nachdem aufmerksame Bürger massive Einschläge im Wiebachtaler Naturschutzgebiet bemerkt hatten, mobilisierte sich eine beachtliche Anzahl Radevormwalder, um die Zerstörung des Wiebachtals zu verhindern. Damals hatte ein Investor – unter dem Vorwand, eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft zu betreiben – mit Raupenfahrzeugen das Gelände beschädigt. „Es war ein rabiates Vorgehen“, erinnert sich Vereinsmitglied Klaus Haselhoff. Weil es weder seitens der Stadt, des Forstamtes noch des Kreises Unterstützung gab, gründete sich im Mai 2009 die Interessengemeinschaft Wiebachtal.

„Wir haben uns nichts geschenkt“, erinnert sich Fuchs an die Auseinandersetzungen mit jenem Investor. Mitglieder der IG Wiebachtal hätten so manche Holzabfuhr aus dem Wald verhindert, „ohne uns anzukleben“, berichtet Mitglied Sascha Lambeck mit Blick auf die jetzigen Umweltaktivisten. Er sieht das Wiebachtal als „Radevormwalder Amazonas“, weil es die größte zusammenhängende Waldfläche im Stadtgebiet ist.

Die IG Wiebachtal war ihrer Zeit lange voraus. Lange bevor Klima- und Naturschutz institutionalisiert wurden, setzten sich die Mitglieder der IG für Naturschutz und Umweltbildung vor Ort ein.

Nun aber sei die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Denn vieles, was die IG Wiebachtal gerne getan hätte, lässt sich aufgrund der ihr fehlenden Flächen und des geltenden Naturschutzes nicht umsetzen. Der Investor, der die Gründung der IG auslöste, zog sich vier Jahre danach zurück und verkaufte sein Grundstück. „Wir wollten das Grundstück zurückkaufen und als Waldgenossenschaft betreiben. Nur wollte der Investor nicht an uns verkaufen“, erzählt Fuchs. Ohne eigenes Grundstück blieben der IG die Hände gebunden.

Renate Haselhoff, seit zehn Jahren Kassiererin der IG, bedauert, dass es Vereinen so schwer gemacht wird. Alles Das stehe nicht mehr im Verhältnis zu dem, was die IG Wiebachtal noch ausrichten kann. Heute sei die Gesellschaft sensibilisierter und auch die Stadt durch eigene Umwelt- und Klimamanager achtsamer, was in den Naturräumen geschieht. „Wir haben unsere Arbeit getan“, findet der Vorstand.

Letzte Termine

Für den 17. Oktober, 19.30 Uhr wird der Vorstand voraussichtlich im Mehrzweckraum des Bürgerhauses eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, um die Auflösung zu beschließen. Vorher will die IG im Frühherbst noch ein letztes Fest feiern und eine letzte Pflanzenaktion durchführen. Auch eine letzte Pilzwanderung ist noch für den 21. Oktober mit Melanie Schoppe geplant.