Shell-Tankstelle Rädereichen wieder in Betrieb

Vorerst im Teilbetrieb. Noch sind nicht alle Baustellen abgearbeitet.

Radevormwald.-s-g- Die Shell-Tankstelle an der Westfalenstraße (B229) bei Rädereichen ist im Teilbetrieb wieder geöffnet. Das teilt Katrin Satizabal, Mitarbeiterin der Corporate Relations des Konzerns, mit.

Der Shop und ein Teil der Tanksäulen sind wieder in Betrieb gegangen. „Die Waschanlage wird allerdings noch nicht zur Verfügung stehen“, erklärt sie. In etwa zwei Wochen soll jedoch der Vollbetrieb der Tankstelle in Radevormwald wieder aufgenommen werden.