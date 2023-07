Sexueller Übergriff auf dem Sofa

28-jähriger hatte schlafende Frau an intimer Stelle berührt.

Von Heike Karsten

Radevormwald. Auf ihrem Sofa im Wohnzimmer kann eine 28-jährige Radevormwalderin nicht mehr sitzen, seit es dort im Dezember 2022 zu einem sexuellen Übergriff gekommen war. Verursacher war ein gleichaltriger, ehemaliger Freund, der in einer Partynacht seine Hand in die Hose und Unterhose der schlafenden Frau gesteckt hatte. Für dieses strafbare Verhalten stand der 28-Jährige nun vor dem Richter am Wipperfürther Amtsgericht. Und er bereute sichtlich das, was in der besagten Nacht geschehen war. „Soweit stimmt das“, stritt er den Übergriff auf die wehrlose Frau nicht ab. In seiner Aussage erzählte er, wie es dazu gekommen war. In der Gartenhütte eines Kollegen habe man an diesem Abend lange gefeiert und auch reichlich Alkohol getrunken. Gegen 3.20 Uhr sei er dann in die Wohnung gegangen, um sich etwas Antialkoholisches zum Trinken zu holen. Dabei sei er an der auf der Couch schlafenden Zeugin vorbeigekommen.

„Ich sah sie auf der Couch liegen“, beschrieb er die Situation. Bei der Berührung sei die Freundin seines Kollegen sofort aufgewacht. „Sie hat mir eine Backpfeife gegeben und ihren Freund gerufen“, berichtete er. Er habe dann seine Sachen zusammengesucht und sei mit dem Taxi nach Hause gefahren.

Für die Geschädigte, die vor Gericht als Zeugin aussagte, war der Vorfall traumatisierend und nicht ohne Folgen geblieben. „Ich lasse mich seitdem von meinem Freund nicht mehr anfassen und finde es so ekelhaft“, sagte sie. Ihr war die Begegnung mit dem Täter sichtlich unangenehm. Sie vermied Augenkontakt und drehte sich öfter hilfesuchend zu ihrer Mutter um, die sie zur Gerichtsverhandlung begleitet hatte. Dass ihr ehemaliger Bekannter betrunken gewesen war, konnte sie bestätigen. „Er stand schwankend im Türrahmen, nachdem ich ihm eine verpasst habe“, erinnerte sie sich. Sie zeigte den Radevormwalder bei der Polizei an und forderte ein Schmerzensgeld.

Der Angeklagte hatte sich gleich nach der Tat bei der Geschädigten entschuldigt, im Gerichtssaal versuchte er es wieder: „Ich wollte dir nochmal sagen, dass es mir mega leidtut.“ Die Geschädigte und ihr Freund hatten den langjährigen Kontakt zu dem Angeklagten nach dem Vorfall sofort abgebrochen.

Warum es zu dieser Straftat gekommen war, konnte der Mann nicht begründen. „Ich stand schon immer auf sie, das geb ich zu. Aber ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin“, beteuerte er.

Der Richter verurteilte den mehrfach vorbestraften 28-Jährigen für den sexuellen Übergriff in erheblich verminderter Schuldfähigkeit zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten (mit dreijähriger Bewährungszeit). Zudem muss er 1000 Euro an die Geschädigte zahlen, „als Schadenswiedergutmachung für ein neues Sofa“, sagte der Richter.