Serenita Önkfeld lädt zu einem Kaffeekonzert ein

Das Konzert findet nicht wie hier im ehemaligen Gemeindehaus am Siedlungsweg statt, sondern im Martini-Gemeindehaus.

Gemischter Chor sucht noch weitere Mitstreiter.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Zu einem Kaffeekonzert lädt der Gemischte Chor Serenita Önkfeld für Sonntag, 30. Oktober, um 15 Uhr ein. Ort ist das Gemeindehaus der Martini-Gemeinde in der Uelfestraße 15.

Neben den Sängerinnen und Sängern des Chores ist auch das Salon-Ensemble Bergisch Land mit von der Partie. Die Leitung hat Martin Storbeck. Der Einlass zu dem Konzert ist ab 14.30 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.

Mitglieder freuen sich, wieder auftreten zu können

Nachdem die Chöre in der Region während der Corona-Pandemie ihre Konzert-Aktivitäten fast völlig einstellen mussten, freuen sich die Mitglieder der Serenita nun, wieder vor Publikum aufzutreten.

Bislang fanden die Konzerte stets im ehemaligen Gemeindehaus am Siedlungsweg in Keilbeck statt. Dieses Gebäude, inzwischen Bürgertreff für die Wupperorte, wird jedoch derzeit umgebaut. Daher findet die Veranstaltung nun in den Räumen der Martini-Gemeinde statt.

Der Chor wird ein abwechslungsreiches Programm aus seinem Repertoire bieten, das Volkslieder ebenso wie Klassische Musik und Pop umfasst. Die Zuhörer können sich beispielsweise auf die „Amboss-Polka“, die „Mühle im Schwarzwald“ und Instrumentalstücke von Johann Strauß und Emile Waldteufel freuen, doch auch beliebte Songs von Peter Maffay, Nicole und Abba stehen auf dem Programm.

Wie es sich für ein Kaffeekonzert gehört, gibt es eine Pause, in der sich die Besucher an Kaffee und Kuchen gütlich tun können.

Übrigens: Der Gemischte Chor Serenita probt jeden Mittwoch um 20 Uhr im Haus der Kulturgemeinde in Oberönkfeld. Jeder, der Freude an Gesang und Geselligkeit hat, ist dabei willkommen. Kontakt aufnehmen können alle Interessierten unter Tel. (02195) 68220.