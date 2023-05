Senioren kritisieren 49-Euro-Ticket

Landesvertretung sieht deutlichen Verbesserungsbedarf.

Von Stefan Gilsbach

Das neue Deutschland-Ticket ist ein großer Erfolg, auch im Oberbergischen Kreis. Wie die OVAG bereits Mitte Mai mitteilte, seien kurz nach Einführung schon rund 1600 Tickets ausgegeben worden. 900 davon sind umgestellte Abonnenten-Verträge, doch 700 Deutschlandtickets gingen an Kunden, die vorher kein Abonnement bei der Verkehrsgesellschaft hatten.

So weit, so gut. Wolf-Rainer Winterhagen, Vorsitzender des Seniorenbeirats in Radevormwald, verweist aber auch auf Probleme beim Deutschlandticket. Darüber sei jüngst bei der Landesseniorenvertretung (LSV) in Nordrhein-Westfalen gesprochen worden, erklärt Winterhagen, der Mitglied dieses Gremiums ist.

Dabei haben die Seniorenvertreter grundsätzlich nichts gegen das neue Ticket einzuwenden – im Gegenteil. Doch leider, kritisieren sie, gebe es bei der Umsetzung einiges Durcheinander, das gerade bei älteren Menschen für Verunsicherung sorgen könnte. „Durch die unterschiedlichsten Regelungen, Ergänzungen und Einschränkungen in den einzelnen Bundesländern ist eine große Chance verpasst worden“, fasst der LSV-Vorsitzende Karl-Josef Büscher zusammen.

Das Ticket dürfe nichtnur digital zugänglich sein

Der Hauptkritikpunkt der Seniorenvertreter: Es müsse eine gerechte Kaufpreis-Bezuschussung für bedürftige Menschen jeden Alters geben. Und zweitens dürfe dieses Ticket nicht nur in digitaler Form verfügbar sein, sondern müsse auch Menschen erreichen, die es auf andere Weise erwerben wollten. Schließlich sind nicht alle älteren Menschen im Internet unterwegs. Und viele Finessen rund um das Deutschlandticket – etwa Bezuschussungen, Umwandlungen von Abos und Sonderregelungen für das Mitführen von Hunden oder Fahrrädern – lassen sich vielfach nur herausfinden, wenn man auf den einschlägigen Seiten im Internet recherchiert. Manche Senioren gerieten so ins Hintertreffen.

Es sei bedauerlich, dass die Länder und die verschiedenen Verkehrsverbünde bei den Verhandlungen über das Ticket so viele unübersichtliche Besonderheiten beschlossen hätten. „Damit wird ein gutes, zukunftsweisendes Projekt für alle fragwürdig, und das macht uns ärgerlich“, heißt es in der Mitteilung des LSV. Das Gremium regt an, dass die Verkehrsverbünde unter Beteiligung von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer noch einmal an einem Tisch zusammenkommen, um Abhilfe zu schaffen.

Zudem, bemängeln die Seniorenvertreter, brauche es nicht nur das neue Ticket, um den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen, sondern grundlegende Verbesserungen – etwa bei der Pünktlichkeit, beim Ausbau der Strecken, beim Service und nicht zuletzt bei der Sauberkeit, vor allem der Toiletten.