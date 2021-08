Sekundarschule übernimmt Tradition

Sponsorenläufe

+ © Nadja Lehmann Boxenstopp bei der stellvertretenden Sekundarschulleiterin Sandra Pahl (rechts), die Stempel und Laufkarten verteilt. © Nadja Lehmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Lehmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Nadja Lehmann schließen

18 Sponsorenläufe hat die Hauptschule hinter sich. Jetzt geht auch die Sekundarschule an den Kollenberg. Über 200 Schüler machten mit.

Von Nadja Lehmann

Alle haben sie einen. Das Theodor-Heuss-Gymnasium. Die Realschule. Die Geschwister-Scholl-Schule. Einen Sponsorenlauf nämlich. Nur der jüngste Neuzugang unter den Rader Schulen, der hatte noch keinen. Bis am Mittwoch. Da war das Rund des Kollenbergs fest in der Hand der Sekundarschule, und wer sich der Jahnstraße näherte, sah schon von weitem die Schüler ihre Runden drehen. Dynamisch und in hohem Tempo die einen, geruhsam schlendernd die anderen. Je nach Kondition und Lust.

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © RGA

An der Stirnseite des Platzes standen Tische und Stühle, geschützt durch ein grünes Pavillondach. Denn das Wetter hätte dieser Premiere freundlicher gegenüberstehen können. Stattdessen: jede Menge Wind, ein dunkler Himmel, Regentropfen. „Wir Lehrer frieren wohl mehr als die Schüler“, vermutete Sandra Pahl, die stellvertretende Schulleiterin. Gemeinsam mit Kollegen sowie Susanne Braune vom Leitungsteam der Geschwister-Scholl-Schule hielt sie warm eingemummelt die Stellung, stempelte die Laufkarten, beantwortete Fragen, gab neue Karten aus. „Hab ich mehr Runden als meine Schwester?“ wollte Joel zwischen zwei Runden wissen. „Kann ich nicht demnächst den Marathon laufen?“ Das interessierte Leon. „Wo sind die Bananen?“ Das interessierte alle.

Für Sandra Pahl alles keine Gründe, nervös zu werden. Denn ihr erster Sponsorenlauf war es nicht. Schließlich war sie zuvor an der Hauptschule tätig gewesen. „Für die Hauptschule ist es der 18. Lauf. Und da diese Schule als erste stirbt und wir uns das Gebäude teilen, haben wir gedacht, wir übernehmen diese Tradition und setzen sie fort“, beschrieb Pahl. 2016 zog die junge Sekundarschule bekanntlich unters Dach der Geschwister-Scholl-Schule an der Hermannstraße. Während die Hauptschule immer weiter schrumpft, nimmt die Sekundarschule immer mehr Platz ein. Noch aber stellt die Geschwister-Scholl-Schule das Gros der Läufer am Kollenberg: Rund 110 Schüler hat Susanne Braune mitgebracht, 92 Sandra Pahl.

Jede Runde hat drei Kilometer

Gelaufen aber wird strikt getrennt. Eine Runde hat drei Kilometer, und für jeden gelaufenen gibt´s Geld von wohlmeinenden Sponsoren. Besonders gut akquiriert hat Johanna, deren Sponsorenliste lang ist. „Die werden sich noch wundern. Die Schüler laufen nämlich mehr, als alle denken“, meinte Pahl wissend. Erlaubt war, was gefiel: Mit Ohrstöpseln und Musik. Mit Fußball. Oder rückwärts wie die Zwillinge Sandy und Cindy.

Der Erlös geht zum Teil in die Klassen, zum Teil an den Förderverein, der sich um die Schulhofgestaltung kümmert, zum Teil an den 1. Jahrgang. „Mit dem fahren wir in den Klettergarten nach Hückeswagen, und da ist dann schon ein Grundstock gelegt“, sagte Pahl.

Drei neue fünfte Klassen erwartet sie nach den Ferien, ebenso eine neue sechste: Damit beherbergt die Sekundarschule, 2016 gestartet, dann schon acht Klassen. Die brauchen mehr Platz. „Die Hauptschule zieht in den Seitentrakt, während wir nun auch das Erdgeschoss des Hauptflügels beziehen“, so Sandra Pahl. Dafür müssen die Klassenzimmer gerichtet und um einen Differenzierungsraum ergänzt werden. » Standpunkt