Sechste Klassen starten fünfzügig

Sekundarschule stellt sich auf Schüler ein, die es in Gymnasium und Realschule nicht schaffen.

Das Zeugnis ist eindeutig. In Deutsch eine Vier, und in den übrigen Hauptfächern schaut es nicht besser aus. Und dennoch sind die Eltern fest überzeugt: Ihr Kind gehört aufs Gymnasium. So beschreibt Schulamtsleiter Jürgen Funke die Situation, die es bei den Anmeldungen nicht nur einmal gab. Und das hat Folgen, wie nun der Schulausschuss erfuhr: An der Sekundarschule muss für den Jahrgang 2016/17 eine 2. Überhangklasse gebildet werden. Damit würden die sechsten Klassen fünfzügig laufen.

Bereits im Oktober habe die Realschule signalisiert, dass wohl einige Kinder des sechsten Jahrgangs die Erprobungsstufe nicht schaffen würden, berichtete Funke dem Gremium. „Diese Schüler müssten dann entweder die sechste Klasse wiederholen oder in die siebte wechseln, dann aber verbunden mit einem Schulformwechsel“, sagte Funke.

Variante Nummer eins entfällt: Die Realschule läuft aus, ein Sitzenbleiben damit ausgeschlossen. Für Variante zwei kommt die neue Sekundarschule ins Spiel, dort könnte die neue sechste Jahrgangsstufe die Schüler aufnehmen. Aber: „Dann wäre die jetzige Zahl von 25 Schülern pro Klasse nicht mehr zu halten“, hob Funke hervor. Derzeit besuchen 102 Kinder die Sekundarschule, die vierzügig begann. Schon damals musste die 4. Eingangsklasse durch die Bezirksregierung genehmigt werden; sie bildet quasi die erste Überhangklasse.

Im Januar habe die Realschule dann die Zahl von 29 Schülern genannt, die das Klassenziel nicht schaffen würden, so Funke weiter. „Diese hohe Zahl hat uns erschreckt“, sagte Funke. Umgehend suchte die Rader Verwaltung den Kontakt zur Bezirksregierung. Zwar habe sich die Zahl inzwischen reduziert, aber: „15 Kinder könnten dazustoßen.“

Die Konsequenz: Die sechste Jahrgangsstufe der Sekundarschule startet erstmals und einmalig fünfzügig, die neue Fünfte in vier Zügen.

Es muss umgebaut werden, das sei aber kein Problem

„Die Räume geben es her“, berichtet Jürgen Funke: „Wir müssen zwar umbauen, aber mit einem Wanddurchbruch ist da schon viel gelöst.“

„Die Eltern haben die freie Wahl. Wir müssen uns darauf einstellen, das zu Schulbeginn etliche Kinder in der falschen Klasse sitzen“, fasste der Ausschussvorsitzende Thomas Lorenz (Rua) zusammen. Gefragt, wie sie dem zu erwartenden Ansturm gegenüberstünde, fand Sandra Pahl, stellvertretende Leiterin der Sekundarschule, deutliche Worte: „Wir sind lieber eine Schule, die aufnimmt, als eine Schule, die abweist.“

72 Anmeldungen liegen ihr für das kommende Schuljahr vor, 83 dem Theodor-Heuss-Gymnasium. „17 haben keine gymnasiale Empfehlung", sagte Funke. Auch dort könnte es später Schüler geben, für die das THG nicht das Richtige ist - und die Sekundarschule der rettende Anker.