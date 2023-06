Sechs Winzer, leckeres Essen und Livemusik auf dem Markt

Startschuss fürs Weinfest 2023 vom 23. bis 25. Juni in Radevormwald.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen. Die Planung für das Radevormwalder Weinfest steht jedenfalls. Am kommenden Wochenende gibt es auf dem Marktplatz in der Innenstadt wieder einen guten Tropfen, dazu kulinarische Genüsse, flankiert von Livemusik. Der Platz wird bestückt mit Bänken und Tischen: Es wird gemütlich im Herzen der Bergstadt.

Am Freitag, 23. Juni, um 16 Uhr geht’s los. Zehn Standbetreiber haben sich angemeldet. „Sechs Winzer aus deutschen Anbaugebieten kommen, aus der Pfalz und Rheinhessen, von der Saar und der Mosel. Das Angebot ist vielfältig und richtet sich an Weinliebhaber und -liebhaberinnen“, sagt Kirsten Hackländer.

An Weingütern sind wieder bekannte Namen dabei. Die Winzer bringen die neusten edlen Tropfen von ihren Weingütern mit.

Neben Wein warten auch Crepés und Co.

Kirsten Hackländer hat sich als Eventbeauftragte der Stadt Radevormwald federführend ums Weinfest gekümmert. „Außerdem mit dabei sind Essensbetriebe aus der näheren Umgebung. Zugesagt haben die Käseglocke Degen, Armin Werker von GartenWerker, die Wedra Creperie und das Remscheider Restaurant Andalucia“, zählt sie auf.

Freuen können sich alle, die zum Marktplatz kommen, daher neben dem guten Tropfen auf Käsespezialitäten, auf Flammkuchen, auf Crêpes und Tapas.

Weinfest 2023: Öffnungszeiten und Programm im Überblick

Das begleitende Bühnenprogramm startet am Freitag um 18 Uhr. Für die drei Tage haben sich vier verschiedene Musikacts angesagt, der Freitagabend beginnt mit der Band Starlight. Am Samstag, 24. Juni, öffnen die Stände des Weinfestes von 14 bis 23 Uhr. Von 14 bis 15 Uhr spielt die Förderband der Musikschule, ab 18 Uhr sorgt DJ Florian Danowski für Stimmung.

Am Sonntag, 25. Juni, ist das Weinfest von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr kommen die Bergstädter Musikanten auf die Bühne und sorgen für die richtige Weinfest-Atmosphäre.

Geöffnet hat an allen Festtagen auch die Gastronomie rund um den Rader Marktplatz: Folko Alexander Sensen von der Vinothek „Korkenzieher“ sowie Salvatore Nuccio, Inhaber der Eisdiele „Dolce Vita“, und Marija Klacik, Wirtin der Gaststätte „Am Matt“, ziehen bei den Öffnungszeiten mit.

Vorfreude auf das drei Tage lang dauernde Winzerfest gibt es auch bei Bürgermeister Johannes Mans. „Unser Weinfest ist eine tolle Gelegenheit, um sich mit Freunden und der Familie in der Innenstadt zu treffen und an dem gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt teilzunehmen. Der Radevormwalder Marktplatz ist dafür genau die richtige Kulisse“, sagt der Bürgermeister.

Unterstützt wird das Radervormwalder Weinfest auch in diesem Jahr von örtlichen Sponsoren. „Dafür sind wir als Stadt sehr dankbar“, so Kirsten Hackländer.

