Schulstandorte feiern Zusammenschluss

Grundschulverbund Bergerhof-Wupper mit einem sportlichen Schulfest auf der Brede.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Lachend, jubelnd und johlend geht es am Samstagmorgen auf dem Sportplatz auf der Brede zu: Große aufblasbare Spielfelder wackeln ein wenig in der Frühlingsbrise. Anlass für dieses optische und akustische Freudenfeuerwerk ist das zehnjährige Bestehen des Grundschulverbunds Bergerhof/Wupper, das endlich offiziell gefeiert werden konnte.

Schon im vergangenen Spätsommer war ein buntes Schulfest geplant gewesen, das allerdings kurzfristig aufgrund Dauerregens abgesagt werden musste. Eine kluge Entscheidung. Ebenso wie der Entschluss, die Grundschulen an der Wupper und in Bergerhof zu einem Schulverbund zusammenzuschließen. Denn auch das lässt sich, aller Kritik zum Trotz, im Rückblick als vernünftig und glücklich bewerten. Andernfalls hätte Radevormwald heute wohl eine Grundschule weniger und deutlich mehr Probleme, die steigenden Schülerzahlen unterzubringen.

Denn 2012 verfügte die Bezirksregierung Köln, kleine Schulen aufzulösen oder zu einem Grundschulverbund zusammenzuschließen, erinnert Bürgermeister Johannes Mans. Mit der Pensionierung des damaligen Rektors Rainer Schaumburg schien das Ende der kleinen Grundschule an der Wupper besiegelt. Damals mangelte es der Schule zudem an Anmeldungen, sagt Mans. Aber mit Unterstützung des Schulträgers leitete Sonja Ebbinghaus, ehemalige Schulleiterin der Grundschule Bergerhof, in Absprache mit Bezirksregierung und Lokalpolitik, den Verbund ein, erklärt die heutige Schulleiterin Tanja Heynen. Sie stieg 2014 als Standortleiterin an der Wupper mit ein und übernahm zwei Jahre später mit der Pensionierung von Sonja Ebbinghaus die Gesamtleitung beider Standorte. Der Zusammenschluss sei alles andere als einfach gewesen, gibt Heynen zu. „Es gab große Herausforderungen, zwei Standorte zu einer Schule zusammenzuführen.“

Auch das Kollegium sei zusammengewachsen

So harmonisch, wie es während des großen Schulfestes auf dem Sportplatz zugeht, lief es nicht immer im jungen Grundschulverbund. „Es waren zwei völlig unterschiedliche Schulen, mit verschiedenen Leitungen, unterschiedlichen Schwerpunkten“, erklärt Heynen. Parallel zum fortlaufendem Schulalltag musste ein komplettes Schulprogramm neu geschrieben, gemeinsame Grundsätze gefunden und einheitliches Material angeschafft werden. Auch die OGS mit ihrem Personal musste in mitgenommen werden. Heute profitiert der Grundschulverbund von dieser Arbeit: Die Grundschule Wupper hat ihre Anmeldezahlen verdoppelt und ist seit 2022 sogar wieder zweizügig. Das Kollegium ist zusammengewachsen und trotz zweier Standorte in beiden Einrichtungen integriert. „Wenn aufgrund von Krankheiten Personal fehlt und es der Stundenplan zulässt, besteht bei uns kurzfristig die Möglichkeit, Lehrkräfte von einem Standort zum anderen zu berufen“, erklärt Heynen die Vorzüge.

Ein großer Dank gelte auch den Eltern, die alles mitgetragen hätten, und auch dem Schulträger selbst, der viel Geld investiert habe, so dass es für Familien in den Wupperorten wieder attraktiver ist. „Dem Stadtteil haben diese Investitionen sehr gut getan“, sagt die Schulleiterin.

Für sie wäre aber auch die Grundschule an der Wupper eine gute Wahl gewesen, sagen Annika Morina und Michelle Danielsmeyer. „Ich fand das Konzept der Schule gut. Mir hat es inhaltlich zugesagt“, betont Morina. Ohne den Verbund, erklärt Danielsmeyer, wäre ein so großes Schulfest gar nicht möglich.