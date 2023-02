Schulessen soll preiswerter werden

Radevormwald bezuschusst das warme Mittagessen in 2023.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Im kommenden Schulausschuss des Radevormwalder Rates geht es unter anderem um die Verteilung des Zuschusses für Mittagsverpflegung in Schulen. Im Haushalt für 2023 sind 65.000 Euro für die Bezuschussung der warmen Mahlzeiten in den Schulen eingestellt worden, allerdings nur jene Essen, die nicht über Bildung- und Teilhabe-Mittel finanziert werden.

Warmes Essen wird an den Grundschulstandorten, an der Armin-Maiwald-Schule (Förderschule Nordkreis) und an der Sekundarschule angeboten. Nur bei der letztgenannten Schule fallen Personalkosten mit ins Gewicht, bei den anderen Einrichtungen fließen Gelder über Landeszuweisungen und Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule (OGS) in die Finanzierung der Betriebskosten einschließlich Personal mit ein, erläutert die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage.

Durch die Zuschüsse kann verhindert werden, dass Mittagsmahlzeiten für Sekundarschüler im neuen Schuljahr nicht mehr als sechs Euro kosten, was dazu führen würde, dass weniger Eltern sich diese Mahlzeiten für ihre Kinder leisten können.

Eine Mahlzeit soll dann im Schnitt unter drei Euro kosten

Damit die Förderung der Mittagsverpflegung an Schulen und Kindertagesstätten zeitgleich beginnen kann, wird damit im Monat April begonnen. Die Berechnung ab dem 1. August, dem Beginn des neuen Schuljahres, soll dann als exemplarisch gelten und für die Zukunft übernommen werden.

Durch die Förderungen können die Kosten für die Mittagsverpflegung auf durchschnittlich unter drei Euro für eine Mahlzeit reduziert werden. Die Verwaltung stellt im Ausschuss die detaillierte Berechnung vor.

Hinweis: Der Schulausschuss tagt am Mittwoch, 1. März, ab 17 Uhr im Saal des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 4-5. Die Sitzung ist öffentlich, die Unterlagen können bereits im Ratsinformationssystem eingesehen werden.