Schulen freuen sich über 27 500 Euro

Die erst 17 Monate alte Julia Preiß, Enkelin von Elsbeth Reiß (Vertreterin des Schulvereins an der KGS Lindenbaum in Radevormwald) war der kleine Star bei der offiziellen Übergabe des Geldes in den Räumen der Sparkasse. Schulleiter sowie Vertreter von Förder- und Schulvereinen aus beiden Städten waren gekommen, um ihre geplanten Projekte und Neuanschaffungen vorzustellen.

© Jürgen Molll