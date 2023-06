Schützenjugend freut sich über Zulauf

Immer mehr junge Menschen finden den Weg in den Traditionsverein: wie Jana Freudenberg und Wolfgang Rügert.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Seit der Umstellung der Jugendabteilung vor einem Jahr und der Herrichtung einer Bogenschießanlage erlebt der Schützenverein einen regelrechten Zulauf von verschiedenen Seiten. 15 Jugendliche zwischen zwölf und 21 Jahren beispielsweise trainieren mittlerweile am Luftgewehr, schätzen aber auch die gesellige Gemeinschaft und den Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen.

Jana Freudenberg gehört mit ihren 15 Jahren zu den jüngeren im Verein. Seit einem Jahr ist sie offiziell Mitglied bei den Radevormwalder Schützen, doch schon jetzt hat sie sportlich sämtliche Erwartungen übertroffen. In wenigen Monaten ist sie von den Kreismeisterschaften über die Bezirksmeisterschaften bis zu den Landesmeisterschaften aufgestiegen. In diesem Jahr hat sie beim Schützenfest erstmalig beim Prinzenschießen mitgemacht und sich gleich als beste Jungschützen zur Prinzessin hochgeschossen. Ein Naturtalent. Denn bis vor einem Jahr hatte sie mit dem Schießsport überhaupt keine Berührungspunkte.

In ihrer Familie, erzählt sie, gibt es keine Schützen. „Für mich hatte der Schützenverein immer nur etwas mit den grün uniformierten Menschen auf der Kirmes zu tun“, sagt sie. Doch als ihr Freund dem Verein beitrat, änderte sich ihre Perspektive. „Ich bin ich mal mitgegangen und habe mich kurz danach auch angemeldet“, berichtet sie. „Es hat irgendwie Spaß gemacht, und ich habe dann auch gemerkt, dass mir diese Sportart ziemlich gut liegt.“

Ihre Mutter fand das neue Hobby der Tochter zunächst seltsam. Mittlerweile kann sie Janas Begeisterung ein wenig verstehen: „Es ist eine außergewöhnliche Sportart, mit einer tollen Gemeinschaft.“ Jana spielte drei Jahre lang Handball im Verein und Fußball in der Schul-AG. Doch bei den Schützen, sagt die 15-Jährige, habe sie festgestellt, dass sich ihre Konzentration verbessert habe und sie nun disziplinierter sei. „Ich bin in der Schule besser geworden und erledige meine Aufgaben schneller, damit ich es früher zum Training schaffe. Ich muss alles hinbekommen, wenn ich im Verein bleiben will, also musste ich mich anders organisieren“, berichtet sie.

Auf die schulische Bildung, betont die stellvertretende Jugendleiterin Rebecca Fargione, werde im Verein viel Wert gelegt. „Die Schule geht immer vor. Das wissen unsere Jungschützen. Das weiß auch Jana“, sagt Fargione. Die 15-Jährige gehöre nämlich zu den besonders ehrgeizigen Kandidaten im Verein. Jetzt, wo sie ihr Talent erkannt habe, ist ihre Motivation besonders groß. „Ich habe mir kein bestimmtes Ziel gesetzt, aber ich will besser werden“, sagt sie.

Auch das Brauchtum gehöre dazu

Neben dem sportlichen Aspekt gehört zum Vereinsleben der Schützen auch das Brauchtum. Beim Schützenumzug im vergangenen Jahr lief sie neben ihrem Freund mit. „Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich was falsch mache, aber ich hatte direkt ganz viel Spaß“, sagt sie. Das erste Heimat- und Schützenfest Anfang des Monats war für sie in doppelter Hinsicht ein Besonderes. Erstmals lief sie offiziell als Mitglied mit und dann auch gleich als neue Prinzessin.

Der 16-jährige Wolfgang Rügert ist erst seit wenigen Monaten im Verein, aber anders als Jana, schon seit längerem mit dem Schützenverein und dessen Brauchtum sozialisiert. Sein Vater, Uwe Altgeld, ist Platzmeister und Jugendleiter. Über ihn lernte auch Wolfgang die Schützen kennen. Auch ihm bereite die Ausübung des Schießsports große Freude, allerdings ist Wolfgang nicht so ambitioniert wie Jana. Den geselligen Teil genieße er beispielsweise besonders. Während des Schützenfestes in Uniform dazustehen, erzählt er, fühlt sich gut an. „Es sieht toll aus, und ich fühle mich gut in Uniform.“

Seit er bei den Schützen ist, erklärt Altgeld, habe sein Sohn mit Handicap ein deutlich höheres Selbstbewusstsein gewonnen. Bei den Schützen, so die Aussagen von Jana und Wolfgang, finde jeder seinen Platz – sportlich, in der Gemeinschaft und im Brauchtum.

Hintergrund

Waffenrecht: Dem Schützenverein können Kinder ab zwölf Jahren mit schriftlicher Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten beitreten. Erlaubt ist laut Waffenrecht das Schießen mit Luftdruckwaffen für Kinder ab zwölf Jahren. Kleinkaliber und Flinten (bis zwölf Kaliber) sind ab 14 Jahren erlaubt, ab zwölf Jahren nur mit einer polizeilichen Ausnahmegenehmigung.

Training: Die Trainingszeiten der Jugendabteilung sind mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr, sowie freitags von 17 bis 18.30 Uhr im Schützenhaus, Hölterhofer Straße 26a.