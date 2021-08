+ © Antje Dahlhaus Die Rader Schützen bieten viel Programm. © Antje Dahlhaus

Das Wochenende steht im Zeichen des Schützenfestes. Am Freitag wurde es eröffnet. Am Samstag findet ab 15 Uhr das Königsvogelschießen statt. Am Sonntag gibt es um 16 Uhr einen Festzug, um 18 Uhr wird die Majestät gekrönt. Über das ganze Wochenende locken Kirmes und Programm an den Hohenfuhrplatz. red