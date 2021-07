Schützenchef bekommt Auszeichnung

Brauchtum

Königin Heidrun Wisniewski lud zum diesjährigen Hasenpfefferessen ein.

Von Claudia Radzwill

„Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend.“ Mit diesen Worten eröffnete Schützenkönigin Heidrun Wisniewski am Samstag das traditionelle Hasenpfefferessen der Radevormwalder Schützen. Alljährlich richtet die amtierende Majestät zur Adventszeit dieses Essen für Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins aus – mit einem Drei-Gänge-Menü und dem Besuch des Nikolaus, der mit humorigen Reimen Geschenke verteilt.

+ Starke Schützenjugend (v.r.): Konstantin Schulte gewann in diesem Jahr den Königspokal, Luca Wuttke, der amtierende Schützenprinz Merlin Koch und Marvin Seidler. © Claudia Radzwill

Für drei Schützen gab es am Abend im Restaurant Uelfetal auch Königspokale: Bei der Jugend bekam ihn Konstantin Schulte, bei den Damen Athina Simitzi und bei den Herren Jürgen Langbein. Heidrun Wisniewski hatte im Vorfeld eine Punktezahl festgelegt: Wer dieser im Schießstand am nächsten kam, gewann. „Jeder soll einmal die Chance bekommen, diesen Pokal zu kriegen“, erklärte Geschäftsführer und ihr Adjutant Werner Grimm. „Daher gewinnen in einem Jahr mal die besten Schützen, im nächsten geht es nach dem diesem, wir nennen es anonymisierten, Verfahren.“ Die Pokale sind ganz besondere Exponate – handgefertigt aus Keramik und handbemalt.

Für einen aber hielt dieser Abend eine ganz besondere Überraschung parat. Schützenchef Bernd Lömker wurde während des Treffens im Restaurant Uelfetal das goldene Ehrenabzeichen des Bergischen Schützenbundes verliehen. Präsident Christoph Lange ehrte Lömker für sein „außerordentliches Engagement um den Rader Schützenverein, das seit über 50 Jahren andauert“. Darauf gab es ein dreifaches „Horrido“ von der Schützenkönigin und den Vereinskollegen.

„Es ist eine außergewöhnliche Ehrung“, erklärte Werner Grimm. Er ist auch Vizepräsident im Bergischen Schützenbund. „Dem Bund sind rund fünfzehn Vereine angeschlossen. Und es gibt weniger als zehn Schützen, die das goldene Ehrenabzeichen tragen.“ Grimm hatte dafür den Antrag gestellt. Außer ihm wusste bis zum Abend niemand von den Rader Schützen von der Auszeichnung. Alle freuten sich mit Bernd Lömker – dem die Rührung anzumerken war.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, sagte er nach der Verleihung. Bernd Lömker war jahrelang Vorsitzender, 2015 gab er das Amt ab. „Doch als sein Nachfolger Jürgen Fenske unerwartet starb, übernahm er 2017 abermals die Verantwortung,“ berichtete Werner Grimm.

Bernd Lömker organisierte auch den kompletten Umbau der Vereins-Schießanlage am Hölterhof, sonst hätte es das Aus für die Anlage bedeutet. „Wegen neuer Bestimmungen musste eine neue Entlüftungsanlage eingebaut werden“, erzählte Grimm. Lömker organisierte Umbau und Finanzierung. Schon 1968 hatte sich Bernd Lömker am Bau des Schützenhauses beteiligt – und er kümmert sich bis heute jahrein, jahraus um den gesamten wirtschaftlichen Betrieb des Vereins. Zweimal, 1977/78 und 1991/92, wurde er Rader Schützenkönig. Und er war lange Zeit Jugendwart.

Apropos Jugend: Erst auf der letzten Mitgliederversammlung hatten die Schützen zwei weitere neue Mitglieder in der Jugendabteilung aufgenommen – jetzt sind es acht. „Beim Nachwuchs sind wir damit derzeit relativ stark aufgestellt“, resümierte Werner Grimm.

Vor ein paar Jahren plagten den Verein Nachwuchssorgen

Das war mal anders. Vor einigen Jahren hatte der Rader Schützenverein große Nachwuchssorgen. „Da hatten wir Angst, dass es die Jugendabteilung bald nicht mehr gibt.“ Zwischen 14 und 18 Jahre alt sind die Jugendlichen. Merlin Koch gehört dazu. Er ist der amtierende Prinz und derzeit mit der Schützenkönigin unterwegs. „Soweit es die Schule zulässt, die geht vor“, erklärte er.

Vor drei Jahren machte Merlin (16) beim Ferienspaßangebot der Schützen mit – und blieb mit seinen Freunden Konstantin und Marvin. Denn: „Es macht einfach Spaß, und wir sind eine tolle Gemeinschaft.“