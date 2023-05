Schüler zeigen Kunstwerke in der Sparkasse

THG eröffnete eine Ausstellung.

Von Claudia Radzwill

Wer dieser Tage das Foyer der Sparkasse besucht, der findet sich unversehens in einer kleinen Kunstausstellung wieder. An Austellwänden und in Vitrinen präsentieren Schüler und Schülerinnen der Stufen fünf bis zehn des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) ihre Kunstwerke.

Wie Johann aus der 5c: „Potestasaquae“ hat er seine Skulptur genannt. „Das ist lateinisch und heißt 'Kraft des Wassers'“, erklärte er gestern. Die Arbeit bekam einen kräftigen Grünton, Johann schuf so ein „Tauchobjekt“. Kanisterarbeiten war das Thema, das Kunstlehrerin Sandra Euskirchen im Unterricht ausgerufen hatte.

Außerirdische und ein Teufel sind entstanden

Die Werke in der Vitrine bestehen aus leeren Waschmittelflaschen, bearbeitet mit Pappmaché und Acrylfarbe. Lena hat ihrem den Namen „Galaxie“ gegeben und es stellt lila schimmernd und glitzernd ein außerirdisches Wesen da. Tim dagegen hat eine Art Teufel erschaffen. Seine Arbeit „Inferno des Unheils“ habe den Zweck, Feuer und Feinde abzuschrecken, erklärte er.

Vor der Coronapandemie habe das Gymnasium regelmäßig im Frühjahr Kunstarbeiten der Schüler in der Sparkasse ausgestellt, berichtete Sandra Euskirchen zur Eröffnung. „Das lebt jetzt wieder auf.“ Die Möglichkeit, öffentlich auszustellen, sei eine schöne Gelegenheit, damit die Arbeiten auch im größeren Rahmen zu sehen sind. „Die Schüler und Schülerinnen können zeigen, was sie für ein Potenzial haben,“ freute es die Lehrerin.

+ In den augestellten Werken des Schüler und Schülerinnen des THG steckt großes Potenzial. © cr

Zwischen der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und dem Theodor-Heuss-Gymnasium besteht seit 2008 eine KURS-Partnerschaft. „Eine Kooperation zwischen Unternehmen in der Region und Schule. Eine Initiative, unterstützt von der Bezirksregierung und der IHK“, erklärte Michael Scholz vom Bankinstitut. Das Foyer für Ausstellungen zur Verfügung zu stellen, gehöre zur Partnerschaft dazu. „Es gibt aber auch andere Projekte. Ein MINT-Projekt ist noch von vor der Pandemie in der Pipeline. Das unterstützen wir mit Geld“, erklärte Scholz. Die Kooperation mit dem THG und auch der Sekundarschule werde es auch nach der Fusion im Sommer, wenn die Rader Sparkasse zur Kreissparkasse Köln gehören wird, weiter geben, versichert Scholz.

Die Schau im Foyer zeigt aus jeder Stufe ausgewählte Kunstwerke. Die sind allesamt seit dem Herbst im Kunstunterricht bei Sandra Euskirchen und Kollegin Sabine Räcker entstanden. Die Schüler der 5c, die als erste die Ausstellung besichtigten, sahen nicht nur die eigenen Kunstwerke zum ersten Mal als Präsentation, sie waren auch begeistert von den anderen Werken aus den anderen Stufen. „Was gefällt euch am meisten?“, fragte Sandra Euskirchen in die Runde. Da mussten die Jungen und Mädchen nicht lange überlegen. Viele Hände gingen in der Höhe. Zu den Favoriten gehörten die Federzeichnungen. Aber auch die Lebensweisheiten, gedruckt mit Linolschnitten, kamen gut an.

Wer weiter die Wände entlang geht, der entdeckt unter der Überschrift „Spiegelungen“ Fotografien mit Personenschatten auf Steinen. Gleich daneben ist zu sehen, wie Landschaften digital als Hintergrund in Fotos eingearbeitet wurden. So sitzen Schüler nicht mehr im Klassenraum, sondern vor einem Seepanorama. Die Wand „Illusion von Raum und Zeit“ zeigt schwebende Buchstaben in der Ebene. Der Federzeichnungen unter dem Motto „Ahoi“ zeigen Leuchttürme, Schiffe und Fische.

Offiziell eröffnet wurde die Ausstellung von Sparkassenvorstandsmitglied Thomas Voss. „Ich habe mir schon mehrere Bilder angesehen, die sind toll. Ich habe in der Schule nicht annähernd ein Bild dieser Qualität geschaffen“, sprach er den Schülern ein großes Lob aus.

Hintergrund

Die Kunstwerke aus dem Kunstunterricht des Theodor-Heuss-Gymnasiums sind noch bis zum 31. Mai im Foyer der Sparkasse in Radevormwald an der Hohenfuhrstraße zu sehen – immer zu den Öffnungszeiten. Die Arbeiten haben Schüler und Schülerinnen der Stufen fünf bis zehn gefertigt.