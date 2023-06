Schüler blicken in die Arbeitswelt

Sekundarschule gewinnt Industriepartner.

Radevormwald. Wer macht sich schon Gedanken darüber, wo einzelne Teile unter der Motorhaube herkommen, wenn man das Auto startet? Die Jugendlichen der Sekundarschule Radevormwald werden genau das bald tun, denn die Schule hat nun eine Lernpartnerschaft mit dem ortsansässigen Unternehmen „Heute + Comp.“, das unter anderem Produkte für die Autoindustrie herstellt. Die Firma ist seit mehr als 40 Jahren führend auf dem Gebiet der Fluorkunststoff-Verarbeitung.

Bei der feierlichen Urkundenübergabe durch Michael Sallmann, Leiter der Geschäftsstelle Oberberg der Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln, waren sich alle Beteiligen einig, dass sich sowohl Schulen als auch Unternehmen öffnen müssen, um das Interesse von Schülern für die Arbeitswelt zu fördern.

Die Bildungsinitiative KURS (Kooperation Unternehmen der Region und Schule) der Bezirksregierung Köln und der Industrie- und Handelskammern Aachen, Bonn/Rhein-Sieg und Köln verfolgt seit Jahren das Ziel, Schulen und benachbarte Unternehmen stärker miteinander zu verzahnen. „Umso erfreulicher ist es, dass die Sekundarschule Radevormwald nun bereits ihre fünfte KURS-Kooperation unterzeichnet hat“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. Kooperationsmanager Frank Funke ist sich sicher, dass auch die neue Partnerschaft viele neue Perspektiven und Erkenntnisse bringen wird. Denn eine Kooperation im Bereich der Kunststoff-Verarbeitung gibt es bisher noch nicht.

„Die Schülerinnen und Schüler werden spannende Einblicke in die Arbeitsweise des Unternehmens und in unterschiedliche Ausbildungsberufe im gewerblich-technischen und im kaufmännischen Bereich bekommen“, heißt es in der Mitteilung von KURS. Beim „Speed-Dating“ während der Berufsorientierungswoche kann dieses Wissen dann direkt angewendet werden.

Geplant sind außerdem praxisnahe Unterrichtseinheiten und Patenschaften für eine langfristige individuelle Begleitung auf dem Weg ins Berufsleben. s-g