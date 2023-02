Girl´s day der HSG Rade/Herbeck: Schnuppertraining macht neugierig

Große Resonanz - Jugendvorstand wollte diesmal besonders Mädchen ansprechen.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Regelmäßig lädt die Handball-Spielgemeinschaft Radevormwald/Herbeck zum Kinder-Schnuppertraining ein. „Damit wollen wir auf den Handballsport neugierig machen“, erklärte Frank Alsdorf vom Jugendvorstand. Ein niederschwelliges Angebot, für alle Kinder offen.

Am Samstag war es in der Sporthalle 1 an der Hermannstraße wieder so weit. Dieses Mal handelte es sich allerdings um ein besonderes Angebot: Der Girl’s Day richtete sich nur an Mädchen. Der Hintergrund: „Es ist ein landesweiter Trend, dass es in Mädchenteams an Mitgliedern mangelt“, sagte Alsdorf. „Die HSG ist da relativ gut aufgestellt, aber auch bei uns könnten in allen Jahrgängen noch Spielerinnen dazukommen.“ So hat die HSG Rade/Herbeck am Wochenende gespielt

15 aufs Handballspiel neugierige junge Teilnehmerinnen der Jahrgänge 2013 bis 2016 kamen am Morgen. „Eine tolle Resonanz“, freute sich Alsdorf. „Sogar heute früh wurde ich noch angerufen – da kam die letzte Anmeldung rein,“ erzählte er.

Alicia Heilmann und Magi Beckmann übernahmen das Training - unterstützt wurden sie dabei von sieben Handballmädchen der HSG. Beim Schnuppertraining geht es nicht um Tore, vielmehr werden spielerisch Grundlagen des Handballsports vermittelt. Bewegung, Spiel, Spaß und Koordination stehen im Vordergrund.

Viele Eltern verfolgten von der Tribüne aus das Geschehen

Los ging es am Samstag mit dem „Mattenrutschen“ zum Aufwärmen. Eine Gruppe Kinder lief auf eine große dicke Matte zu, ließ sich darauf fallen und rutschte durch den Schwung mit der Matte über den Hallenboden. Dann gaben Magi Beckmann und Alicia Heilmann bunte Trikots aus, die Gruppe wurde in zwei Teams aufgeteilt. Beckmann pfiff an, ein Ball wurde ins Feld geworfen – jetzt musste geworfen und gefangen werden.

Die nächste Aufgabe hieß: „Den Ball dribbeln“. Mal mit der rechten, mal mit der linken Hand. Jedes Mädchen kam einmal dran, es ging quer durch die Halle – dabei musste man auf den Markierungslinien bleiben, die auf dem Boden eingezeichnet sind.

Konzentriert waren die Mädchen bei der Sache. Darunter auch Ariane. „Mein Vater hat Handball gespielt, meine Tante auch“, erzählte die Achtjährige. Jetzt wolle sie es auch ausprobieren. So wie Lisa (8), die schon ein wenig Erfahrung hatte. „Handball haben wir schon in der Schule gespielt“, sagte sie.

Viele Eltern waren an diesem Tag mitgekommen, sie verfolgten von der Tribüne aus das Geschehen. Rund die Hälfte der Kinder bleibe nach einem Schnuppertraining da, erklärte Frank Alsdorf. „Es gab auch schon Tage, nach denen sich dreiviertel der teilnehmenden Kinder im Verein angemeldet haben.“

Das nächste gemischte Schnuppertraining der HSG, also ein Training für Jungen und Mädchen, findet nach den Osterferien statt, kündigte Alsdorf an. „Wer Lust hat, kann auch jederzeit zu den regulären Trainingszeiten kommen.“

