Schnupperstunden mit Instrumenten

Ab 1. September beginnen Kurse in der Musikalischen Früherziehung. Für Eltern mit Kindern von null bis zwölf Monaten besteht freitags um 11 Uhr die Möglichkeit, in der Krabbelgruppe gemeinsam zu singen und Musik zu erleben. Für Kinder von etwa einem bis vier Jahren starten die Gruppen donnerstags um 17 Uhr und freitags um 12. Die musikalische Früherziehung für Kinder von drei bis sechs Jahre findet donnerstags um 15 Uhr und freitags um 14 Uhr statt. Ab 24. August startet mittwochs um 17 Uhr der Schnupperkurs für Kinder von sechs bis acht Jahren. „Hier sind alle richtig, die ein Instrument lernen wollen, aber noch nicht wissen, welches zu ihnen passt. Jede Woche wird ein neues Instrument von einem unserer Fachlehrer vorgestellt. In einem anschließenden Beratungsgespräch finden wir das richtige Instrument für die Kinder“, berichtet Majorek. Für alle Interessenten von neun bis 99+ bietet die Musikschule eine kostenlose Schnupperstunde für das gewünschte Instrument an. Neu im Angebot ist die Mandoline und Ukulele. Auch für Streichinstrumente sind noch viele Plätze frei.