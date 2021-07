Schlossmacherplatz: Streit um Ladenlokal

Handel

Klaus Kreutzer will ein Sanitätshaus eröffnen. Es gebe aber keinen Mietvertrag, sagt der Eigentümer.

Von Björn Boch und Antje Dahlhaus

Klaus Kreutzer, Inhaber eines gleichnamigen Sanitätshauses in Remscheid-Lennep, möchte in direkter Nachbarschaft zur Apotheke von Ralph Bültmann am Schlossmacherplatz eine Niederlassung seines Sanitätshauses eröffnen. Die Einrichtung ist schon da, die Absprachen mit der Immobilienfirma Contec seien längst getroffen, mehrere Einzugstermine seien seither verstrichen. Der letzte zugesagte Termin sei am 1. Mai gewesen. Nun sei seine Geduld am Ende.

Das ist Kreutzers Version. Armin Hinz, Chef der Contec Finanz- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH, sieht das anders. „Ich habe keinen gültigen Mietvertrag mit Klaus Kreutzer“, sagte er dem RGA auf Anfrage. Er wisse zwar, dass es Absprachen zwischen Kreutzer und einem ehemaligen Contec-Mitarbeiter gegeben habe. Daraus lasse sich aber kein Anspruch auf ein Mietverhältnis ableiten.

+ Armin Hinz sieht keine rechtliche Grundlage. © Stefanie Schreiber

Ein Angebot an Klaus Kreutzer, das Ladenlokal zu mieten, habe es gegeben. Beim Quadratmeterpreis für die Miete habe es aber keine Einigung gegeben. Hinz verweist auf hohe Investitionen – und sieht keinen Spielraum mehr. „Mein Ansprechpartner bleibt Ralph Bültmann von der Apotheke“, sagt Hinz. Das beziehe sich auch auf bereits vorgenommene Umbaumaßnahmen an der möglichen Schnittstelle von Apotheke und Sanitätshaus, die gegebenenfalls rückgängig gemacht werden müssten.

Klaus Kreutzer kündigt indes rechtliche Schritte an. „Ich gehe vor Gericht“, sagt er. Als Beweis führt er unter anderem eine eidesstattliche Versicherung des ehemaligen Contec-Mitarbeiters an, die unter anderem beinhalte, dass Hinz jederzeit über die Planungen informiert gewesen sei. „Jetzt sitze ich hier auf einer Einrichtung für den Laden im Wert von rund 45 000 Euro.“

Bürgermeister Johannes Mans will vermitteln

Zwar habe man ihm andere leerstehende Ladenlokale angeboten. „Aber ich wollte von Anfang an die Nähe zu der Apotheke.“ Er strebt eine Partnerschaft mit Bültmann an, es gebe bereits Absprachen über sich ergänzende Sortimente. Die Verzögerungstaktik über Monate könne er nicht nachvollziehen. Zudem vermisst er die Unterstützung der Stadt und hat Bürgermeister Johannes Mans angeschrieben.

Mans sagt, er habe das Schreiben Anfang der Woche erhalten. Er will „zwischen den beiden Parteien vermitteln“. Er begrüße ausdrücklich ein Sanitätshaus in Radevormwald. „Dies ist sicherlich ein gutes Angebot für unsere Bürger“, sagt er.

Zu Armin Hinz, Verantwortlicher bei Contec, habe er bislang ein gutes Geschäftsverhältnis. „Wann immer wir Wünsche geäußert haben, ist man uns seitens der Contec sehr schnell entgegengekommen“, lobt er den bisherigen Umgang mit dem inhabergeführten Unternehmen. Dies gelte sowohl für „die dunkleren Ecken“ in der Schlossmacherpassage als auch für die Nutzung der früheren „Comeback“-Gaststätte. Deshalb sei er bislang optimistisch, dass sich auch dieses Problem zügig lösen lasse.