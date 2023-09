Schlepperband erwartet 200 Fahrzeuge

Trecker-Treff vom 22. bis 24. September in Honsberg.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Es wird wieder spektakulär, wenn die Schlepperbande Honsberg von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. September, zum großen Traktor-Treff einlädt. Hierzu sind Vereine, Interessengemeinschaften und Fans von Land-, Forst- und Baumaschinen eingeladen. „Auch Oldtimer und sonstige beeindruckende Fahrzeuge sind willkommen“, berichtet Nils Paas vom Organisationsteam. Wenn es gut läuft, könnten mehr als 200 Fahrzeuge an dem September-Wochenenden nach Honsberg kommen.

Los geht es am Freitag, 22. September, 15 Uhr, wenn die Teilnehmer anreisen. Am Abend gibt es gemütlich bei Lagerfeuer, Schwedenfackeln und entspannter Musik das „Schlepperklönen“.

Bis Sonntag, 17 Uhr, wird dann einiges zu sehen sein: Jäger und Imker stellen aus. Ein Viehhändler, ein Sägewerk, ein Forstunternehmer und ein Kaminholzproduzent werden mit Vorführungen erwartet. „Pan, der singende Schmied“ zeigt handwerkliche Kunst. Für Action sorgt am Samstag ein Leistungsprüfstand für Traktoren, bei dem Trecker bis zu 600 PS zeigen können, was sie unter der Haube haben. Für die Oldies wird nach Angaben von Nils Paas das Traktor-Pulling mit dem Bremswagen der Schlepperbande für Aufsehen sorgen, genauso wie die Wippe und das Flaschenöffnen mit dem Trecker.

Ein Spaß für Groß und Klein wird das „Sonderpreisbaumarkt-Entenangeln“ sein. Mit dem Bagger müssen die „Enten“ geangelt werden. Planwagenfahrten, Hüpfburgen, ein Karussell und mehr werden das ganze Wochenende über geboten.

Für das leibliche Wohl sorgen die Organisatoren mit Gegrilltem, Suppe, Kaffee und Kuchen; außerdem gibt es Kartoffel & Nudeln vom Hof Holberg, Omas Gurken, Popcorn, Zuckerwatte und Eis – außerdem „Muh to Go“, eine Eismanufaktur aus Breckerfeld. Waffeln werden am Sonntag von der Kinderfeuerwehr für den guten Zweck verkauft.

Das ganze Wochenende werden fliegende Händler alles rund um Traktoren, Zubehör, Modelle und auch Kleidung anbieten. Gleichzeitig wird ein Trödel- und Garagenverkauf der Einwohner im Dorf stattfinden.

Samstag gibt es ein Bühnenprogramm: Um 18 Uhr beginnt die Hektarparty mit DJ Cerasi, außerdem läuft Samstag und Sonntag ein Wettbewerb mit Siegerehrung.

Am Sonntag können alle Besucher der IG Bismarck im Zweiradmuseum an der Leimholer Straße einen Besuch abstatten. „Am Samstag ist die IG bei uns mit einem Stand zu Besuch, und am Sonntag öffnen sie das Museum“, berichtet Paas. Dafür fährt ein Shuttlebus zum Gelände in Honsberg. Der Parkplatz auf der Wiese ist begrenzt.

Der Bürgerbusverein stellt mit Unterstützung der Volks- und Raiffeisenbank Oberberg kostenlos diesen Shuttlebus zur Verfügung. „So kann man am Samstag von der Innenstadt/Haltestelle Busbahnhof, CO2-neutral zu unserer Veranstaltung kommen“, sagt Paas. Am Sonntag fährt der Bus sogar im Minutentakt vom Edeka-Parkplatz/Bismarkmuseum nach Honsberg und zurück.

Die Schlepperbande hat für das Spektakel eine eigene Währung eingeführt: Mit dem „Schlepper-Taler“ können Besucher an den Ständen bezahlen. Für Kinder sind Hüpfburgen, Karussell und Planwagen kostenlos. „Über eine finanzielle Unterstützung würden wir uns freuen“, sagt Nils Paas.

www.schlepperbande-honsberg.de