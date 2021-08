Schachspieler bitten zum Wettkampf

Denksport

Beim diesjährigen „Weihnachtsblitz“ des Radevormwalder Schachvereins am kommenden Sonntag, 17. Dezember (Beginn 10 Uhr, Siegerehrung gegen 13 Uhr), geht es wieder um den Bürgermeisterpokal von Johannes Mans.

Das Weihnachtsblitz-Turnier hat beim Schachverein eine lange Tradition. Jeder Schachspieler spielt gegen jeden und muss sich auf wechselnde Spieler konzentrieren. Jeder Spieler hat für seine Partie fünf Minuten Zeit. Erfreulich ist, dass an diesem Blitzturnier auch viele Jugendspieler teilnehmen – zwischen acht und achtzehn Jahren, die aber schon echte Profis am Brett sind. Schachspieler können an jedem Freitag ab 20 Uhr zum Sportheim „Am Kollenberg“ kommen und üben oder an der Stadtmeisterschaft teilnehmen, wirbt Schachspieler Edmund Biekowski. wos

Sonntag, 17. Dezember, 10 Uhr, Mehrzweckraum, Bürgerhaus, Schlossmacherplatz