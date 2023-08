SC 08 feiert drei Tage lang sein 15-jähriges Bestehen

Das Ziel, den Fußball in der Stadt zu erhalten, wurde erreicht. Hervorgegangen ist der Verein in turbulenter Zeit aus der Spielvereinigung Radevormwald.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Einen Sportverein aus der Taufe zu heben, ist kein einfaches Unterfangen. Das musste auch Reiner Klausing feststellen. Der stellvertretende Vorsitzende des Fußballclubs SC 08 in Radevormwald gehört zu den Gründungsmitgliedern des erst 2008 geborenen Vereins. Aus der Not heraus und binnen vier Wochen, erinnert sich Klausing, mussten 300 Sportler aus einem bestehenden Verein abgemeldet und in einen neuen, gerade erst gegründeten Verein angemeldet werden. „Das war alles schon sehr ambitioniert.“

Aber notwendig. Der ehemalige Verein, die Spielvereinigung Radevormwald, musste im Sommer 2008 Insolvenz anmelden. Um die Radevormwalder Kicker nicht heimatlos ihrem Schicksal zu überlassen, wurde der SC 08 geboren. Unterstützung erhielt der damals noch junge Verein von der Wirtschaft. „Wir haben uns damals vorgenommen, den Fußball für die Radevormwalder Kinder und Jugendliche in der Stadt zu erhalten, zu stärken. Das ist uns gelungen“, sagt Klausing heute zufrieden.

Aktuell zählt der SC 08 Rade 21 Mannschaften, davon allein 17 Kinder- und Jugendteams, die am Festsamstag ihr Talent und Können bei einem spannenden Turnier unter Beweis stellten. Auf dem großen Fußballplatz am Kollenberg duellierten sich die Teams auf Kleinfeldern. Neben den vereinseigenen Mannschaften hatte sich der SC 08 unter anderem auch die befreundeten Kicker aus Leverkusen-Alkenrath eingeladen. Trotz des sportlichen Ehrgeizes herrschte eine angenehme Stimmung auf und neben dem Platz.

Verein spendet 710 Euroan den Mittagstisch

Bei der Eröffnung des Jubiläumswochenendes am Freitagabend kamen am Kollenberg bereits 65 aktive Fußballer in acht Teams zusammen, um gegeneinander und miteinander für den guten Zweck zu kicken. Für jedes erzielte Tor, erklärte Klausing am Rande des Festes, wurden fünf Euro an den Mittagstisch gespendet. An diesem Abend fielen 61 Tore. Die 305 Euro wurden kurzerhand auf 350 Euro aufgerundet. Hinzu kamen Spenden der E-Jugend und der Alten Herren. Am Ende lief Klausing selbst noch mal herum, so dass der SC 08 710 Euro an den Mittagstisch spenden kann.

„Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst, nicht nur im Sport“, sagte Klausing. So will der Verein seine Jugendtrainer besser qualifizieren, um zum einen den Anreiz für die Coaches zu erhöhen, zum anderen aber natürlich auch, um die Mannschaften zu stärken.

Am Sonntag präsentierten sich dann noch die B- und Seniorenmannschaften des Vereins, samt der kickenden Damen, auf dem Kollenberg.