Sauna bleibt zu, Fitness schließt

„Neuausrichtung“ des life-ness ist beschlossen.

Radevormwald. Mitglieder des Stadtrates und des Aufsichtsrates der Bäder Radevormwald GmbH haben die „Neuausrichtung“ des life-ness beschlossen. Das teilte gestern die Stadt mit. Das bedeutet vor allem, dass der Sauna-Bereich nicht mehr geöffnet und der Fitness-Bereich zum Jahresende geschlossen werden sollen. Die Beschlüsse wurden bereits den Mitarbeitenden des life-ness mitgeteilt.

Die neue Geschäftsführung der Bäder Radevormwald GmbH, Florian Weiskirch und Simon Woywod, hat das life-ness in den vergangenen Monaten mit einer Unternehmensberatung einer kritischen Betrachtung unterzogen. Am vergangenen Dienstag wurde schließlich mehrheitlich durch die Mitglieder des Stadtrates und des Aufsichtsrates der Bäder Radevormwald GmbH beschlossen, dass der Bereich Schwimmen die Kernaufgabe des life-ness sei, da es sich bei diesem Bereich um die kommunale Daseinsfürsorge handelt. Der Kernbereich Schwimmen werde, wie im Haushaltsplan vorgesehen, in den Bereichen Technik und Becken saniert. Teil des Angebots des life-ness bleibt auch das Nessi-Kinderland. Die Geschäftsführung ist beauftragt worden, eine Folgenutzung für die Flächen der zu schließenden Bereiche zu erarbeiten.

„Die Entscheidungen sollen dazu dienen, die Struktur der Bäder dauerhaft schlanker und wirtschaftlicher zu entwickeln. In den Bereichen Fitness und Sauna gibt es einen erheblichen Investitionsstau“, sagt Simon Woywod als Geschäftsführer und Erster Beigeordneter der Stadt Radevormwald.

Die Sauna- und Fitness-Kunden des life-ness sollen zeitnah kontaktiert und über die Änderungen und die dazu gehörigen Folgen für ihre Verträge und Kundenkarten informiert werden. ms