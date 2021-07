Sana rückt das Thema Herz in den Mittelpunkt

Sehr gut besuchte Veranstaltung: Das Krankenhaus hatte zu einem Infoabend ins Bürgerhausfoyer eingeladen.

Von Flora Treiber

Dr. Volker Brockhaus, der Chefarzt der Inneren Medizin des Sana Krankenhauses in Radevormwald, war über den Andrang erstaunt. Zu dem Vortragsabend unter der Überschrift „Herzstolpern bis zum Hals – gefährliche und weniger gefährliche Herzrhythmusstörungen“ waren sehr viele interessierte Bürger gekommen. Das Foyer des Bürgerhauses war schnell voll und die Sitzplätze reichten nicht aus. „Wir sind über diesen Andrang erstaunt. Frühere Vortragsreihen haben wir im großen Saal gemacht, da waren nicht so viele Menschen da, deswegen sind wir heute auf das Foyer ausgewichen“, sagte der Chefarzt.

Er nimmt die Teilnehmerzahl als Barometer für die Brisanz und Relevanz des Themas. „Herzrhythmusstörungen kommen häufiger vor, als man denkt. Einige Patienten sind davon betroffen. Dass sie sich informieren wollen, ist ein gutes Zeichen“, sagte Brockhaus.

Eröffnet wurde der Informationsabend von Dr. Michael Zimmermann. Der Repräsentant der Deutschen Herzstiftung ermutigte seine Zuhörer, sich regelmäßig über Erkrankungen zu informieren und aufmerksam mit dem eigenen Körper umzugehen.

Deutsche Herzstiftung will Bevölkerung aufklären

„Die Deutsche Herzstiftung hat es sich zum Ziel gemacht die Bevölkerung aufzuklären und über Erkrankungen des Herzens zu informieren. Wir sind die Brücke zwischen Arzt, Patient und Wissenschaft. Seminare und Veranstaltungen wie diese zu unterstützen, ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.“

Dr. Joachim Gödke aus der Gemeinschaftspraxis Oberberg gab eine Einleitung in das Thema und erklärte aktuelle Diagnostik- und Therapieverfahren. „Das Vorhofflimmern ist die häufigste Störung des Herzens. Das ist, wenn man es richtig behandelt, nicht lebensbedrohlich. Unbehandelt können diese Störungen zu Herzschwäche oder einem Schlaganfall führen“, sagte der Arzt.

VERANSTALTUNG

REFERENT Außerdem sprach auf der Veranstaltung Dr. Michael Müller, der in der Praxis KardioPrax in Radevormwald arbeitet. Er erklärte den Ablauf von kathetergestützten Therapien und Ablationen, das heißt, dem indirekten Entfernen oder Veröden von Gewebe, welches falsche elektrische Impulse an das Herz leitet.