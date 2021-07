Sana: Neue Notaufnahme geht in Betrieb

Vier Monate lange wurde der Bereich saniert. Alle medizinischen Geräte wurden ausgetauscht.

Von Stefan Gilsbach

Die Notaufnahme eines Krankenhauses ist ein Ort, den man meist nicht freiwillig aufsucht. Einwohner von Radevormwald, die die Ambulanz der Sana-Klinik in Radevormwald aufsuchen müssen, können sich jedoch mit dem Gedanken trösten, dass die Räume und Geräte auf den neuesten Stand gebracht wurden.

Allein schon die optische Wirkung ist erfreulicher. „Die alten Räumlichkeiten der Ambulanz waren ein wenig düster“, sagt Geschäftsführer Bernd Siegmund, der jetzt den sanierten Trakt vorstellte. Nun erwarten den Patienten hellere, freundlichere Räume. „Die medizinische Ausstattung ist komplett ausgetauscht worden“, versichert Siegmund.

„Wir haben pro Tag rund 30 Notfallkontakte. Das ist für eine Klinik dieser Größe viel.“

Bernd Siegmund, Geschäftsführer

Wer mit einem medizinischen Problem in der Notaufnahme vorspricht, betritt zunächst den sogenannten Ersteinschätzungsraum. Hier wird festgestellt, wie ernst der Fall ist. In der Regel wird ein Fragebogen ausgefüllt, je nach Dringlichkeit werden die Patienten dann behandelt. Siegmund zeigt einen Merkzettel, der beim Empfang ausgehändigt wird und darüber informiert, warum manche Personen früher dran kommen als andere. Sind die Probleme eingeschätzt, folgt die Untersuchung, für die vier bis fünf Räume zur Verfügung stehen.

Die Ambulanz im Rader Krankenhaus hat immer gut zu tun. „Wir haben pro Tag rund 30 Notfallkontakte“, sagt Bernd Siegmund. „Das ist für eine Klinik dieser Größe viel.“ Stoßzeiten sind laut Conny Gorr, der Leiterin der Zentralaufnahme vor allem die Montage und Freitage. „Und natürlich die Wochenenden.“

Nur ein kleiner Teil derjenigen, die zur Ambulanz kommen, müssten stationär aufgenommen werden, der größte Teil kann nach der Behandlung wieder entlassen werden. Immer wieder ist zu hören, dass Notaufnahmen überlastet sind. „Das ist ein landesweites Problem“, sagt Bernd Siegmund. Trotz des manchmal großen Andrangs in der Ambulanz gilt, dass niemand dort weggeschickt wird.

DIE SANA-GRUPPE

KRANKENHAUSVERBAND Zur Gruppe der Sana Kliniken AG gehören in Nordrhein-Westfalen neben den Kliniken in Radevormwald und Remscheid auch zwei Krankenhäuser in Düsseldorf, je eines in Duisburg, Köln und Hürth sowie Seniorenzentren in Benrath, Gallberg und Duisburg.

www.sana.de