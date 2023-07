Sana gehört zu den besten Kliniken

Studie der FAZ.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Das Sana Krankenhaus Radevormwald ist erneut in einer Studie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) in der Kategorie 50 bis 150 Betten mit einem Zertifikat ausgezeichnet worden. Damit zählt die Einrichtung zu den besten Kliniken in NRW.

„Dieser Erfolg zeigt unsere Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft und gehört unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Medizin, Pflege, Verwaltung und allen anderen Bereichen unseres Krankenhauses“, sagt Geschäftsführerin Ines P. Grunewald.

Auszeichnung hat einebesondere Bedeutung

Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden bundesweiten Krankenhausreform und der damit verbundenen Verunsicherung vieler Mitarbeitenden mit Blick in die Zukunft, bekomme diese Auszeichnung eine besondere Bedeutung, so die Geschäftsführerin weiter.

Denn wenn sich Patientinnen und Patienten für ein Krankenhaus entscheiden, spielen persönliche Empfehlungen vom Hausarzt oder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis eine wichtige Rolle. „Wir zeigen jeden Tag, dass die Sicherung und Verbesserung der Gesundheitsversorgung mit modernen Therapiemethoden und bester Qualität möglich sind und freuen uns sehr, dass unsere Patientinnen und Patienten das erneut so positiv wahrnehmen.“

Fundament der FAZ-Studie sind die Daten aus dem Qualitätsbericht des Krankenhauses sowie Infos aus Patienten-Bewertungsportalen.