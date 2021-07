Sängerinnen singen ihre Lieblingslieder

Interview

Zum 19. Mail lädt der Chor zum musikalischen Nachmittag ein. Unterstützt werden die Frauen vom Radevormwalder Männerchor.

Der Melodienreigen lädt zum Musikcafé. Im Oktober treten die Sängerinnen in Berlin beim Luther-Oratorium auf.

Von Claudia Radzwill

Schon mehrmals hat der Melodienreigen ein Musikcafé veranstaltet. Das wievielte Mal findet es statt?

Renate Pick: Wir laden zum 19. Mal zu unserem musikalischen Nachmittag ein. Dazu gibt’s auch wieder selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und musikalische Gäste.

Wer wird auftreten?

Pick: Der Melodienreigen selbst tritt in drei Blöcken auf. Wir singen zum Auftakt, in der Mitte des Konzertes und am Ende. Als Gast begrüßen wir den Radevormwalder Männerchor. Mit ihm haben wir im Jahr 2012 ein gemeinsames Konzert in der lutherischen Kirche gegeben. Das kam sehr gut an. Daher freuen wir uns, dass die Sänger zu uns kommen. Mit dabei ist auch wieder musikalischer Nachwuchs. Jugendliche der Musik- und Kunstschule Remscheid werden ein Posaunen-Medley spielen. Von der Radevormwalder Musikschule kommen Klaas Pfeiffer an der Gitarre und die Sängerinnen Thea Stück und Pauline Voss als Trio zu uns. Ebenfalls aus der Rader Musikschule kommt Annbritt Faupel, die als Gesangssolistin auftritt.

Zum Musikcafé sind schon oft Jugendliche aufgetreten…

Pick: Das ist richtig. Von Anfang an wollten wir hier dem Nachwuchs Gelegenheit geben, vor Publikum aufzutreten.

Wer hatte die Idee zu diesem musikalischen Nachmittag mit Kaffeehausatmosphäre?

Pick: Das war unsere damalige Dirigentin Marianne Lehmann. Das Musikcafé findet immer dann statt, wenn wir kein anderes großes eigenes Konzert im Jahr haben.

Was für ein Repertoire erwartet die Besucher dieses Mal?

Renate Pick ist Pressesprecherin des Melodienreigens.

Pick: Es ist ein ganz vielfältiges Repertoire. Der Männerchor singt unter anderem „Auf einem Baum ein Kuckuck“ und „Tanzbodenkönig“. Die Jugendlichen haben modernere Stücke vorbereitet. Annbritt Faubel singt zum Beispiel das Stück „Out here on my own“ aus dem Musical „Fame“. Der Melodienreigen hat ein Repertoire aus bekannten und neuen Liedern einstudiert. Dazu gehören „Mamma Mia“ von Abba, „Das ehrenwerte Haus“ von Udo Jürgens ebenso wie das Lied „Abends in Napoli“. Alles Lieder, die das Publikum auch gerne hört. Neu dazu kommen „Halleluja“ von Leonard Cohen, „Mambo“ von Herbert Grönemeyer und „99 Luftballons“ von Nena.

Wer sucht im Melodienreigen die Lieder aus?

Pick: Unsere Dirigentin Karin Hilger führt Umfragen durch. Dann dürfen alle aufschreiben, was sie gerne singen möchten. Die Lieder, für die am meisten votiert wurde, werden ins Repertoire aufgenommen. Frau Hilger macht aber auch eigene Vorschläge.

Wie lange dirigiert Karin Hilger bereits den Chor?

Pick: Seit zehn Jahren. Als Marianne Lehmann damals aufhörte, habe ich Karin Hilger für unseren Chor begeistern können. Ich kannte sie aus der Zeit, als sie den Kirchenchor in Lüttringhausen geleitet hat, wo auch ich sang. Ihr Mann, Dr. Thomas Hilger, begleitet uns am Piano und mit der Querflöte.

Was haben die Sängerinnen des Chores für 2017 noch vor?

Pick: Im Oktober fahren wir nach Berlin. Dort sind wir zum Luther-Oratorium angemeldet – wir werden in einem 3 000 Stimmen starken Chor in der Mercedes-Benz-Arena singen. 13 000 Besucher werden am 29. Oktober erwartet. Es ist das Abschlusskonzert, derzeit tourt das Luther-Oratorium durch mehrere große deutsche Städte. Immer mit verschiedenen Chören als Besetzung. Auf den Auftritt freuen wir uns schon jetzt. Nach dem Musikcafé werden wir gleich mit den Proben beginnen. Die Chorbücher haben wir schon. Die Hauptprobe mit allen teilnehmenden Chören findet dann Anfang Oktober in Witten statt.

HINTERGRUND

KONZERT Zum Musikcafé wird für den morgigen Sonntag, 21. Mai, 15 Uhr, in die Aula der Grundschule Stadt am Hohenfuhrparkplatz eingeladen. Der Eintritt ist frei. CHOR Der Melodienreigen wurde vor 43 Jahren gegründet. Derzeit gehören dem Frauenchor 32 aktive Sängerinnen an. Geprobt wird donnerstags um 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr in der Katholischen Grundschule, Kaiserstraße 39.