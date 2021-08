Ruhland fordert Härte des Gesetzes

Nach Angriff

VVN-BdA sichert dem überfallenen Jan Bäcker Solidarität zu.

Von Joachim Rüttgen und Nadja Lehmann

In einem Offenen Brief zum Überfall auf Jan Bäcker in den Wupperorten vor knapp zwei Wochen fordert Michael Ruhland von der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VNN-BdA) die Ermittlungsbehörden auf, keine Nachsicht zu zeigen und mit der ganzen Härte des Gesetzes gegen die Täter vorzugehen. Der brutale Überfall habe sich nicht nur gegen Bäcker als Person, sondern auch gegen sein antifaschistisches Engagement gerichtet und solle jeden Andersdenkenden einschüchtern.

Ruhland fragt sich, warum der identifizierte Täter durch die Polizei nicht zumindest einstweilig in Gewahrsam genommen wurde, da von ihm offensichtlich eine akute Gefahr ausgeht. Dass der Täter schon am nächsten Tag ein anderes Mitglied in einem Bus bedrohte und einzuschüchtern versuchte, bestätige diese Einschätzung. Trotz der Verurteilung von acht Mitgliedern des „Freundeskreises Rade“ habe die rechte Szene in den Wupperorten kontinuierlich Präsenz gezeigt. Einschüchterungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen und Belästigungen hätten nie völlig aufgehört, beklagt Michael Ruhland.

Er hofft, dass der Bürgermeister und die demokratischen Ratsfraktionen die Ratssitzung am 14. März nutzen werden, um ein geschlossenes und deutliches Zeichen gegen rechte Gewalt und neofaschistisches Gedankengut zu setzen. Außerdem lädt er zu einem Treffen „Wieder faschistische Gewalt an der Wupper – Was tun?“ für Dienstag, 21. März, 19 Uhr, in den Bürgertreff im Bürgerhaus ein. Politik, Initiativen, Verwaltung und Polizei sollen dann darüber sprechen, wie neofaschistischer Gewalt begegnet werden kann.

In der Nacht zum 25. Februar war Jan Bäcker in den Wupperorten von zwei Männern attackiert worden. Der 29-Jährige konnte einen Angreifer identifizieren. Wie ein Sprecher des Kölner Polizeipräsidiums bestätigte, sei dieser namentlich bekannt und werde von der Polizei der rechten Szene zugeordnet. Deshalb übernahm, wie bei politisch motivierten Straftaten üblich, der Staatsschutz die Ermittlungen. Bäcker ist Landtagskandidat der „Partei“, die dem Satiremagazin „Titanic“ nahesteht.