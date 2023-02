„Rua Kapaaf“ bringt dem Landrat närrische Grüße aus dem Norden

Beim Tollitätenempfang bekam die Delegation Orden.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Der Landrat des oberbergischen Kreises lädt die Prinzenpaare, Dreigestirne und närrischen Abgesandte aus den 13 Kommunen des Kreises traditionell eine Woche vor Weiberfastnacht zum Tollitätenempfang ein. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war es jetzt wieder so weit: 17 oberbergische Karnevalsvereine waren beim 25. Empfang vertreten.

Landrat Jochen Hagt würdigte in seiner Begrüßung das ehrenamtliche Engagement der Karnevalisten, die trotz schwieriger Bedingungen in den zurückliegenden Jahren am Ball geblieben seien. Aus dem Festsaal der Orangerie schallte es fröhlich und immer wieder „Oberberg Alaaf “!

Hagt lobte die Tollitäten, die mit ihren Vereinsmitgliedern während der „dollen Tage“ für eine gute Zeit bei den oberbergischen Jecken sorgen. Und der Landrat bedankte sich bei den vielen ehrenamtlich Aktiven und vorab auch bei der Polizei, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst sowie den Mitarbeitern der Ordnungsämter für ihren Einsatz an den närrischen Tagen. Er appellierte an die Jecken, im bunten Treiben in den Festsälen und auf der Straße auch mal ein Danke an diese Sicherheitskräfte zu richten und wünschte allen viel Spaß in der närrischen Session.

Schunkelnd startete man in die heiße Phase der Session

Beim bunten Bühnenprogramm mit Gesang, Tänzen und zahlreichen Ordensverleihungen feierten die oberbergischen Jecken gemeinsam – und starteten tanzend, schunkelnd und singend in die wichtigste Phase der Session.

Mit dabei war auch die Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ aus Radevormwald mit einer Delegation. Beate Ritter, Wolfgang Kreckel, Sandra Kolthaus und Dirk Finger erhielten auf der Bühne den Orden vom Landrat.

Mit dabei aus der Bergstadt waren außerdem Manuela Finger und Sabine Danowski. „Wir haben mit dem Landrat auf der Bühne nett geplaudert, die Orden bekommen und haben dann Platz für die nächsten närrischen Gespanne gemacht“; berichtete Dirk Finger vom Auftritt im Kreishaus.

Den nächsten närrischen Höhepunkt feiert die Karnevalsge­sellschaft schon am kommenden Freitag, 17. Februar, ab 16.30 Uhr mit dem „Kunterbunten Bürgerhaus“.