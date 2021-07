Rotary-Club finanziert mit Verkauf von Briefmarken Polio-Impfungen

Aktion

+ © Michael Schütz Dr. Wilfried Axtner weist auf die Bildungsprojekte hin, die die Rotarier unterstützen. © Michael Schütz

Weltweit tätige Rotary Foundation wird 100 Jahre alt.

Von Andreas Weber

100 Jahre alt wird die Rotary Foundation in diesem Jahr. Mit den Früchten, die diese weltweit tätige, gemeinnützige Stiftung abwirft, beschäftigt sich Harald Lux intensiv. Im Rotary-Club Remscheid-Lennep ist der Wermelskirchener seit ein paar Jahren lokaler Beauftragter für die Foundation und kümmert sich um den Ein- und Ausgang von Spenden. Vor seinen Rotarierkollegen hat der ehemalige Unternehmer (Lux Werkzeuge) unlängst über die Erfolgsgeschichte der Stiftung referiert, die Kapital von einer Milliarde Dollar hat.

+ Harald Lux, lokaler Beauftragter für die Rotary-Stiftung, hat sich in die Geschichte der Foundation eingearbeitet. © Michael Schütz

rch C. Klumph, 1916/17 Präsident von Rotary International, gilt als Vater der Foundation. Mit einer Spende von 26,50 Dollar ging es vor einem Jahrhundert los. Heute schütten die 1,2 Millionen Mitglieder weltweit 250 Millionen Dollar jährlich aus.

Der Zweck ist definiert. Unterstützung gewährt die Foundation bei Krankheitsprävention- und Behandlung, Gesundheit von Mutter und Kind, bei Projekten, die sich mit Wasser und Hygiene beschäftigen, bei Bildungsthemen für Schüler sowie bei Wirtschafts- und Kommunalentwicklung.

In seinem Vortrag erinnerte Lux an eine Schlagzeile des Jahres 2002: Ganz Europa ist poliofrei. Die Bekämpfung der Kinderlähmung bildet einen großen Schwerpunkt. Rotary hat sich diese in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation, Unicef und der Stiftung von Bill und Melinda Gates auf die Fahne geschrieben. Mehr als eine Milliarde Dollar floss seit 1988 in die „Polio Plus Kampagne“. „Bis auf drei Länder ist der Globus heute poliofrei“, meint Harald Lux. Dies sind Afghanistan, Pakistan und mit Einzelfällen auch Nigeria.

Club hat mit Aktion mehr als 1000 Euro erwirtschaftet

Ein Ruhepolster dürfe dies nicht sein, fügt Lux hinzu. „Die Kampagne muss weitergeführt werden, auch in Deutschland werden heute viele Kinder nicht gegen Polio geimpft.“ Der 53 Mitglieder zählende Rotary-Club Remscheid-Lennep hat dieses Jahr aus Anlass des 100-Jährigen einen Beitrag in diese Richtung geleistet. Mit einer Briefmarken-Aktion, bundesweit organisiert, wurden zwanzig 70-Cent-Marken für 25 Euro verkauft. „Die 55 Cent Überschuss pro Marke entsprechen einer Polio-Impfung“, erklärt Harald Lux. Etwas mehr als 1000 Euro erwirtschaftete sein Club, dessen Mitglieder aus Remscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen und Rade stammen.

Ihr Treffpunkt ist das Hotel Zur Eich in Wermelskirchen. Neben Sonderaktionen schütten die Rotarier jährlich etwas mehr als 20 000 Euro aus. Sie konzentrieren sich bei ihrer Hilfe, dem Grundsatz des „selbstlosen Dienens“ folgend, gerne auf Bildungsprojekte. „,Lesen lernen, leben lernen‘, bei dem Bücher für Grundschüler gespendet werden, gehört dazu“, meint Dr. Wilfried Axtner. Die Rotarier haben eine Patenschaft für die Bergischen Symphoniker oder helfen bei der Ausbildung von Sporttrainern für Demenzkranke.