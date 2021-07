Rosenkrieg endet mit Versöhnung

Gericht

33-Jähriger war wegen Vergewaltigung angeklagt. Das Paar ist inzwischen wieder zusammen.

Von Brigitte Neuschäfer

Die Anklage lautete auf Vergewaltigung, das Urteil auf Freispruch. Denn: Was auch immer in einer Nacht im Juni vorigen Jahres in einer Wohnung in den Radevormwalder Wupperortschaften passiert sein mag – oder auch nicht -, wird wohl für immer das Geheimnis des Paares bleiben, das damals gemeinsam dort wohnte. Inzwischen leben beide getrennt voneinander, haben aber nach übereinstimmender Aussage als Eltern eines gemeinsamen kleinen Sohnes und auch als Liebespaar wieder zueinander gefunden.

Zum Strafverfahren vor dem Amtsgericht in Wipperfürth traten der 33-jährige Angeklagte und sein vermeintliches Opfer als frischgebackene Verlobte auf, die über die Hochzeit im nächsten Jahr und ein zweites Kind nachdenken. Im Sommer 2017 war das noch ein unvorstellbares Szenario gewesen, denn die Radevormwalderin hatte Strafanzeige gegen den 33-Jährigen gestellt.

Bei der Polizei gab die 37-Jährige damals an, ihr Freund habe sie an dem Abend im Juni im Schlafzimmer gegen ihren Willen und gewaltsam zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Erst als sie angedroht habe, laut um Hilfe zu schreien, habe er schließlich von ihr abgelassen. Nach dieser Aussage schien der Tatbestand der Vergewaltigung erfüllt.

Der Angeklagte sagte nichts zum Tatvorwurf und der Nacht

Vor dem Schöffengericht ging es dann letztlich aber nicht mehr um das eigentliche Geschehen in der vermeintlichen Tatnacht. Grund: Der Angeklagte nahm sein Recht wahr, nichts zum Tatvorwurf und den Vorfällen der Nacht zu sagen.

Und auch die als Zeugin geladene Frau berief sich auf die Verlobung mit dem Angeklagten im Oktober und darauf, vor diesem Hintergrund ein Aussage-Verweigerungsrecht zu haben, das sie auch wahrnehmen wolle.

Nachfragen des Vorsitzenden Richters und der Staatsanwältin belegten zwar, dass beide auch wegen der heute getrennten Wohnungen Zweifel hegten am „Verlobten-Status“, zu widerlegen waren die Aussagen des Paares dazu aber letztlich nicht. Übereinstimmend gaben beide an, einander über den gemeinsamen kleinen Sohn wieder näher gekommen zu sein und es nochmal miteinander versuchen zu wollen.

Der auch von der Staatsanwältin beantragte Freispruch des nicht vorbestraften Mannes war die logische Konsequenz aus der Aussage-Verweigerung von Angeklagtem und einziger Zeugin. Fazit des Richters: „Es bleibt dem Gericht gar nichts anderes übrig, denn es stehen schlichtweg keine Beweismittel zur Verfügung.“

Dem 33-Jährigen gab er mit auf den Weg: „Was auch immer damals vorgefallen ist, ziehen Sie Ihre Lehren daraus für den Neuanfang mit Ihrer Verlobten, damit das nicht noch einmal in einem Rosenkrieg endet.“ Die Kosten für das Verfahren trägt, wie immer bei einem Freispruch, die Staatskasse.