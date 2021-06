Richter sprechen Randalierer frei

Amtsgericht Wipperfürth

Der 26-Jährige litt zur Tatzeit unter Psychosen. Jetzt ist er wieder in Behandlung.

Von Brigitte Neuschäfer

Die Verteidigerin schien überrascht, ihr 26-jähriger Mandant sprachlos, als der Richter das Urteil verkündete: Freispruch. Denn nach der Beweisaufnahme im Strafverfahren vor dem Amtsgericht Wipperfürth stand fest: Der Radevormwalder hatte die Straftaten begangen. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung. Aber er war und ist psychisch krank und aus Sicht des Schöffengerichts nicht verantwortlich zu machen für das, was er im Juli 2014 getan hatte.

Es begann damit, dass der Radevormwalder abends aufs Dach des Edeka-Marktes stieg. Zeugen riefen die Polizei, weil sie einen Einbrecher vermuteten. Polizeibeamte stellten den jungen Mann wenig später. Doch er setzte sich zur Wehr, schlug und trat um sich und versuchte, einem Beamten die Dienstpistole aus dem Holster zu ziehen. Zwei Polizisten erlitten Prellungen. Schließlich nahmen sie den Wütenden fest und brachten ihn in einer Zelle unter. Dort randalierte er weiter und zerriss eine Matratze.

Der Angeklagte konnte sich nicht mehr an alles erinnern

Zwei Tage später brach der Rader, der damals in einer Obdachlosenunterkunft lebte, nachts ins Haus seiner Eltern ein, die in Urlaub waren. Zuvor hatten sie gegen ihn wegen häuslicher Gewalt eine gerichtliche Verfügung erwirkt, wonach er sich dem Haus nicht nähern durfte. Sein Bruder alarmierte die Polizei, die den Eindringling festnahm. Zur Verstärkung hatten die Beamten Hundeführer angefordert.

In der Hauptverhandlung konnte sich der Angeklagte nicht mehr an alles erinnern. Auf das Dach des Supermarktes sei er geklettert, weil ihn Selbstmordgedanken umgetrieben hätten. Ins Elternhaus sei er nur eingedrungen, um dort zu duschen. Warum er der Polizei gegenüber so aggressiv wurde? „Ich war psychisch in schlimmer Verfassung und hatte die Medikamente abgesetzt. Ich war nicht mehr ich selbst.“ Tatsächlich war bei ihm schon Jahre zuvor eine schwere psychische Erkrankung diagnostiziert worden.

Dass er darunter akut litt, sagte das Gutachten eines Psychiaters aus. Zur Tatzeit habe eine Psychose bestanden. Entscheidende Aussage im Gutachten: Die Krankheit sei medikamentös behandelbar, die stationäre Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik nicht nötig. „Wenn er seine Medikamente nimmt, ist er unauffällig, dann geht keine Gefährdung von ihm aus“, sagte der Mediziner.

Tatsächlich ist der junge Mann seit den Vorfällen im Juli 2014 wieder in Therapie und wird medikamentös behandelt. Seitdem ist nichts mehr vorgefallen. Er lebt im Elternhaus in Frieden mit seiner Familie und will das Abitur nachholen. Die positive Sozialprognose war mitentscheidend für den Freispruch. Wenn der Rader erneut straffällig werden sollte, droht ihm die Unterbringung in der Psychiatrie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.